Willian comemora primeiro gol pelo Fluminense e elogia elenco em virada no clássico: 'Espírito competitivo'

Nesta quinta, o Fluminense venceu o Botafogo por 2 a 1, no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela quinta rodada do Carioca. Após a partida, o autor do primeiro gol tricolor, Willian, analisou os 90 minutos e descreveu a alegria de fazer o gol de estreia em um clássico. O atacante relembrou o gol adversário, que abriu o placar, e destacou que ainda há o que melhorar na equipe. - Acredito que o primeiro tempo foi bom também. A gente tomou um gol ali, que a gente treina e é uma jogada que temos que estar atentos. Infelizmente, a bola entrou no setor onde o Kanu foi muito feliz. A gente continuou insistindo, perseverando, movimentando bem. No segundo tempo, o gol saiu. É muito feliz, no clássico, fazer o gol do empate.

Willian também disse que, além do empate, o gol foi determinante para elevar o ânimo do time, assim como as vitórias sobre os rivais Flamengo e Botafogo nas últimas rodadas. Ele ainda elogiou Yago Felipe, que deu sua contribuição para os gols do Flu.

- Colocamos o time para cima, conseguimos dar continuidade, continuamos mantendo a regularidade desse espírito competitivo. E ali, em uma bela bola do Yago também, ele deu o passe no escanteio para o Luccas, em que ele conseguiu ser feliz também. É uma baita vitória e a gente tem que comemorar. Claro que tem muita coisa para ajustar, mas vencer dois clássicos seguidos é importante e dá uma confiança para essa competição.

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Com o resultado, o Fluminense acumula 12 pontos e ocupa a segunda classificação do Carioca, atrás apenas do Vasco. Neste domingo, o Tricolor enfrenta a Portuguesa, às 16h, no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela sexta rodada da competição.