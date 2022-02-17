Willian celebra vitória do Fluminense e projeta caminho até a Libertadores: 'Chegar forte na Colômbia'

Nesta quarta, o Fluminense venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0, em jogo válido pela sétima rodada do Carioca. Após a partida, Willian Bigode elencou algumas características do time que podem ser diferenciais na estreia da Libertadores. O atacante destacou que a sequência do estadual tem permitido que o grupo se entrose antes do torneio continental.- O que a gente comentou antes é que precisamos manter esse nível de competitividade, acredito que isso tem sido a diferença. Com essa sequência de jogos a gente vai melhorando fisicamente. Sobre a qualidade de cada um, não tenha dúvida que todo mundo tem ainda a evoluir. É uma equipe qualificada, que gosta de ficar com a bola no pé, então a gente vai entrosando cada vez mais - disse.

Apesar da vitória, ficou o sentimento de que o Fluminense poderia ter ampliado a vantagem de apenas um gol, como comentou André. Willian disse que a expulsão de Gabriel Santana, do Nova Iguaçu, esfriou o jogo. Ele ainda aproveitou para projetar a próxima escalação do Flu no Carioca, a última antes da estreia na Libertadores.

- Por ter tido uma expulsão cedo, acredito que fica mais difícil ainda para poder jogar. A gente entende a impaciência do torcedor, que quer ver três, quatro gols, mas valeu a perseverança. Infelizmente não conseguimos fazer mais gols, mas o objetivo era a vitória. Agora é poder descansar. Sábado já tem outro jogo, provavelmente o professor deve dar uma mesclada para a gente chegar forte na Colômbia.

> Veja a classificação do CariocãoCom a sexta vitória consecutiva, o Fluminense acumula 18 pontos e ocupa a liderança do Carioca. Neste sábado, o Tricolor enfrenta o Volta Redonda, às 19h, no Estádio Luso-Brasileiro, em jogo válido pela oitava rodada do estadual.