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Willian Arão lamenta erros do Flamengo contra o Bragantino, mas não 'joga a toalha' pelo Brasileirão

Após o empate em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, volante do Flamengo disse que segue acreditando na conquista do Campeonato Brasileiro...
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Publicado em 

06 out 2021 às 22:45

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 22:45

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Apesar dos muitos desfalques, o Flamengo esteve na frente do placar e com chances de vencer o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira, no Estádio Nabi Abi Chedid, mas acabou sofrendo gol e o empate em 1 a 1 persistiu na etapa final. Assim, o time de Renato Gaúcho perdeu a chance de diminuir a distância para o líder Atlético-MG, que também empatou nesta noite, contra a Chapecoense.Um dos quatro titulares que esteve à disposição de Renato Gaúcho, Willian Arão lamentou os erros cometidos pela equipe na etapa final, mas não "jogou a toalha" na disputa do título do Brasileirão, confiando em uma recuperação.
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- Sabíamos que seria um jogo difícil, é uma boa equipe. Fizemos de tudo para vencer. Não fizemos um ótimo segundo tempo, falhamos em alguns aspectos, recuamos e deixamos eles jogarem. Não prejudica muito (na briga pelo título). Sabemos que o Atlético tropeçou e diminuiu uma rodada, mas acreditamos. Ainda não acabou. Continuamos acreditando e temos que melhorar - afirmou.

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