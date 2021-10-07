Willian Arão lamenta erros do Flamengo contra o Bragantino, mas não 'joga a toalha' pelo Brasileirão

Apesar dos muitos desfalques, o Flamengo esteve na frente do placar e com chances de vencer o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira, no Estádio Nabi Abi Chedid, mas acabou sofrendo gol e o empate em 1 a 1 persistiu na etapa final. Assim, o time de Renato Gaúcho perdeu a chance de diminuir a distância para o líder Atlético-MG, que também empatou nesta noite, contra a Chapecoense.Um dos quatro titulares que esteve à disposição de Renato Gaúcho, Willian Arão lamentou os erros cometidos pela equipe na etapa final, mas não "jogou a toalha" na disputa do título do Brasileirão, confiando em uma recuperação.