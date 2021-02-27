Willian Arão exalta força do elenco do Flamengo: 'Esse time tem caráter inabalável, campeão'

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

A euforia em torno da conquista do título brasileiro de 2020 rendeu um texto impactante do meio-campista Willian Arão. Em seu perfil no Instagram, o jogador de 28 anos confessou como foi desafiador se adaptar a tantas mudanças e superar as dúvidas em torno do Rubro-Negro e ressaltou as qualidades do elenco:

"(...) tivemos que nos adaptar o mais rápido possível. Troca de treinadores, ideias diferentes, estádios sem torcida, derrotas, eliminações... até levantaram dúvidas sobre nós, fomos criticados e até de time de frouxos fomos chamados. Mas no final, com muita resiliência, ética, trabalho duro, persistência, coragem e outras qualidades conseguimos conquistar esse tão sonhado BICAMPEONATO".

Além de reconhecer as dificuldades de cada temporada, Arão ressaltou o quanto o elenco tenta se sobressair.

"Nós sabemos que é quase impossível ganhar todos os torneios, todos os jogos, mas essa busca pela perfeição é que o nos move para continuar fazendo história. Continuaremos escrevendo a nossa história. Esse é um time de um caráter inabalável, caráter campeão, nunca duvide disso!" Abaixo, a íntegra do que o meio-campista falou:

"Que temporada, meus amigos! Confesso que não esperava passar por tantas coisas em um ano. Uma temporada durar tanto tempo. Mas nós tivemos que nos adaptar o mais rápido possível. Troca de treinadores, ideias diferentes, estádios sem torcida, derrotas, eliminações... Até levantaram dúvidas sobre nós, fomos criticados e até de time de frouxos fomos chamados. Mas no final, com muita resiliência, ética, trabalho duro, persistência, coragem e outras qualidades conseguimos conquistar esse tão sonhado BICAMPEONATO.

Nós sabemos que é quase impossível ganhar todos os torneios, todos os jogos, mas essa busca pela perfeição é que o nos move para continuar fazendo história. Continuaremos escrevendo a nossa história.