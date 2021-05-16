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Willian Arão: 'Estar chegando nessa marca de 300 jogos pelo Flamengo é um orgulho muito grande'

Volante alcançará a marca expressiva na próxima quarta, contra a LDU pela Libertardores...

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 12:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mai 2021 às 12:45
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
A semana promete emoções fortes para Willian Arão. Na quarta, o Flamengo recebe a LDU (EQU), no Maracanã, podendo garantir a classificação para as oitavas de final da Libertadores. Além disso, o jogo será o 300º do camisa 5 vestindo o Manto. Hoje como zagueiro, Arão é titular absoluto da equipe de Rogério Ceni e está entre os jogadores mais vitoriosos da história do clube.
- Estar chegando nessa marca de 300 jogos pelo Flamengo é um orgulho muito grande. Com sete, oito anos, gostava de jogar videogame e me imaginava jogando nos grandes times, e hoje me vejo assim, estar em um grande time, ajudando meus companheiros, conquistando, batalhando - afirmou à FlaTV.> Confira a situação do grupo do Flamengo na Copa Libertadores!São 170 vitórias, 70 empates e 59 derrotas de Willian Arão atuando pelo Flamengo, um aproveitamento de 65% dos pontos disputados. Acostumado a marcar em jogos decisivos, o camisa 5 já marcou 28 gols pelo Rubro-Negro.
A lista de títulos de Willian Arão pelo Flamengo é extensa: três Cariocas (2017, 2019 e 2020), dois Brasileiros (2019 e 2020), uma Libertadores (2019), duas Supercopas do Brasil (2020 e 2021) e uma Recopa Sul-Americana (2020).

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