William Thomas ganha força para assumir cargo de executivo no Internacional

Com a saída de Paulo Bracks, o Internacional deu início a uma busca no mercado para encontrar um novo executivo de futebol.

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Entre os mais diversos nomes, William Thomas, atualmente no Avaí, é o mais cotado para ficar com o cargo, segundo o jornalista Fabrício Falkowski do Correio do Povo.

Apesar da especulação em torno do executivo, William Thomas e nem mesmo o Avaí se manifestaram sobre o caso.

Vale citar, que Paulo Bracks, ex-executivo de futebol, foi desligado do cargo no último dia 4 de março.