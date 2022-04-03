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futebol

William Thomas ganha força para assumir cargo de executivo no Internacional

Dirigente do Avaí é bem cotado nos bastidores do Colorado para ficar com a vaga de Paulo Bracks...

Publicado em 03 de Abril de 2022 às 14:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 abr 2022 às 14:05
Com a saída de Paulo Bracks, o Internacional deu início a uma busca no mercado para encontrar um novo executivo de futebol.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
Entre os mais diversos nomes, William Thomas, atualmente no Avaí, é o mais cotado para ficar com o cargo, segundo o jornalista Fabrício Falkowski do Correio do Povo.
Apesar da especulação em torno do executivo, William Thomas e nem mesmo o Avaí se manifestaram sobre o caso.
Vale citar, que Paulo Bracks, ex-executivo de futebol, foi desligado do cargo no último dia 4 de março.
Crédito: WilliamThomaséodiretordefuteboldoAvaí(Reprodução/Avaí

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