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futebol

William Thomas é o novo executivo de futebol do Internacional

Dirigente chega repleto de moral com o presidente Alessandro Barcellos para comandar o futebol do Inter...
LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2022 às 15:15

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 15:15

O departamento de futebol do Internacional continua a todo vapor e William Thomas é o novo executivo do time gaúcho.
- VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
A sua contratação foi costurada nas últimas semanas e, após muita conversa com o dirigente, ele topou sair do Avaí e trabalhar no Inter.
No Beira-Rio, ele chega com o aval do presidente Alessandro Barcellos, que trabalhador forte pela sua contratação.
Paulo Autuori
Além de contar com a simpatia do mandatário Colorado, William Thomas tem moral com Paulo Autuori, que é o coordenador de futebol do Inter e já trabalharam juntos no Athletico.
Avaí
Em seu último trabalho, William Thomas passou quatro meses no Avaí e iniciou uma reformulação em diversos setores internos do clube catarinense.
Crédito: (RodrigoCorsi/FPF

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