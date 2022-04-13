William Thomas é o novo executivo de futebol do Internacional

O departamento de futebol do Internacional continua a todo vapor e William Thomas é o novo executivo do time gaúcho.

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A sua contratação foi costurada nas últimas semanas e, após muita conversa com o dirigente, ele topou sair do Avaí e trabalhar no Inter.

No Beira-Rio, ele chega com o aval do presidente Alessandro Barcellos, que trabalhador forte pela sua contratação.

Paulo Autuori

Além de contar com a simpatia do mandatário Colorado, William Thomas tem moral com Paulo Autuori, que é o coordenador de futebol do Inter e já trabalharam juntos no Athletico.

Avaí

Em seu último trabalho, William Thomas passou quatro meses no Avaí e iniciou uma reformulação em diversos setores internos do clube catarinense.