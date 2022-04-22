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futebol

William Thomas é apresentado no Internacional e elogia elenco

Novo executivo de futebol está satisfeito com as ações do Colorado no mercado da bola...

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 18:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 abr 2022 às 18:05
O departamento de futebol do Internacional continua com as mudanças a pleno vapor e o novo executivo William Thomas finalmente foi apresentado.
- VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
Na coletiva de imprensa, o homem forte de futebol do Colorado mostrou consciência da responsabilidade do cargo.
‘Quando falo ser o maior desafio é mesmo. Volto a Porto Alegre após 14 anos. Sei a dimensão do Inter. Sinto-me apto e confiante. Sou competidor e não gosto de dar passo para trás. Vim para crescer e ajudar o clube a se desenvolver. Depois poderemos avaliar se eu estava aderente às expectativas ou não’, afirmou.
Reforços
Sem falsas promessas, William Thomas acredita que o atual elenco do Inter está apto a realizar boas apresentações dentro das quatro linhas.
‘Quando contratamos, imaginamos que o jogador já renderá o que esperamos, mas não é bem assim. Nós precisamos ter cuidado. O Inter foi criativo em seus últimos movimentos e assim formará uma equipe competitiva. Eventuais mudanças poderão ocorrer ao longo do ano, mas qualquer modificação será feita com este objetivo, de aumentar a competitividade do grupo’.
Antes de chegar ao Internacional, William Thomas estava no Avaí, onde realizava diversas mudanças no departamento de futebol do clube catarinense.
Crédito: Reprodução

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