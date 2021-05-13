William Pottker pode deixar o Cruzeiro rumo ao futebol árabe

O Cruzeiro trabalha para reformular seu elenco antes da estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. E, uma das suas contratações mais caras de 2020, o atacante William Pottker, pode deixar a Raposa. O jogador está na mira de um clube árabe. A saída de Pottker pode atender a alguns desejos do clube celeste: reduzir um salário alto, pago ao jogador, acabar com a insatisfação do atleta, que tem sido pouco aproveitado e ainda dar mais tranquilidade a Felipe Conceição na condução do elenco, evitando um desgaste do treinador. O clube interessado não foi revelado, mas uma proposta oficial é aguardada pela Raposa para que o atacante deixe o time azul. Pottker não teve os seus trabalhos registrados no treino do Cruzeiro na quarta-feira, 12 de maio, quando o elenco se reapresentou para se preparar e iniciar sua jornada na Série B. A informação de que William Pottker pode deixar o Cruzeiro foi veiculada pela Itatiaia e confirmada pelo L!. O time celeste possui 50% dos direitos econômicos de Pottker após a Raposa ceder o meia Maurício para o Internacional. O Cruzeiro busca com a saída de Pottker uma compensação financeira para ajudar a reduzir seus atrasados salariais. Pelo Cruzeiro, William Pottker entrou em campo 25 vezes e teve mais baixos do que altos no clube, com apenas seis gols com a camisa celeste.