William Maranhão promete 'dar a vida' para conquistar a torcida do Santos

O Santos contratou o volante Willian Maranhão e, antes entrar em campo ou participar de treinos, ele precisou lidar com críticas por parte dos torcedores do Peixe nas redes sociais. Nesta quarta-feira (30), durante sua apresentação no CT Rei Pelé, Maranhão falou sobre essa situação e como pode reverter o cenário.- A única forma de eu trazer toda a torcida santista para mim é me dedicando ao máximo dentro de campo, é dar a vida, dar muita raça, vencer os jogos, vencer minhas disputas. Com isso, eu com certeza trago a torcida para o meu lado - disse o volante.
A contratação foi aprovada pela análise de mercado, pelo técnico Fabián Bustos e pelo executivo de futebol, Edu Dracena. William Maranhão é canhoto enquanto os outros volantes do elenco são destros.Além de Maranhão, o Santos já contratou para o Campeonato Brasileiro o volante Rodrigo Fernández, ex-Guarani do Paraguai, o meia-atacante Jhojan Julio, ex-LDU do Equador, e o atacante Bryan Angulo, ex-Cruz Azul do México.