William Maranhão é apresentado com a camisa 5 e promete brigar por espaço no Santos

O Santos apresentou, na tarde desta quarta-feira (30), o volante Willian Maranhão. Contratado para reforçar o meio-campo santista, o clube pagou cerca R$ 500 mil para adquirir 70% dos direitos econômicos do atleta, que vai usar a camisa 5 do Peixe.A contratação foi aprovada pela análise de mercado, pelo técnico Fabián Bustos e pelo executivo de futebol, Edu Dracena. William Maranhão é canhoto enquanto os outros volantes do elenco são destros. Ele é o sexto reforço santista.

- Minha posição pede isso, intensidade, marcação. Durante esses anos, tenho feito de melhor. Com certeza vai ter um Willian Maranhão bastante intenso e marcado. Quando eu recebi a ligação, fiquei bastante contente. Eu não pensei duas vezes em vestir essa camisa tão pesada. Estou bastante feliz - aponta.O Peixe segue buscando reforços para temporada. Apesar disso, o atual elenco conta na posição com Camacho, Zanocelo e Vinicius Balieiro.

- A concorrência é forte, é importante. Quem o professor escolher, poder atuar. Vou brigar por posição, me dedicar ao máximo. O importante é a chegada dos reforços. Professor vem pedindo muito, exigindo intensidade, uma equipe forte, marcação alta. E uma equipe que vem para o Brasileiro, Sul-Americana. Essa mini pré-temporada foi importante para chegar bem na parte física - completou.