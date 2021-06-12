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Wijnaldum explica preferência pelo PSG ao Barcelona: 'Projeto melhor'

Meia holandês revelou que chegou a negociar por quatro semanas com o time espanhol. Jogador disse estar aliviado por ter tomado a decisão antes de começar a Euro...
LanceNet

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Publicado em 

12 jun 2021 às 09:56

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 09:56

Crédito: Divulgação/PSG
Contratado pelo PSG nesta semana o meia Georginio Wijnaldum surpreendeu o mundo da bola com o acerto com o clube francês. Isso porque a imprensa internacional dava como certa chegada do holandês ao Barcelona. Em entrevista, o jogador comentou a decisão e explicou a mudança de última hora."Foi muito difícil. Negociei com o Barcelona durante quatro semanas. O PSG foi um pouco mais rápido e o projeto que me propuseram foi melhor. Foi uma decisão difícil porque o Barcelona estava muito interessado em mim", disse Wijnaldum, antes de complementar:
+ Confira a tabela atualizada da Eurocopa
“Tive que tomar algumas decisões difíceis, sim, foi muito difícil. São dois clubes grandes, muito grandes. E você gostaria de jogar pelos dois. Mas no final decidi pelo PSG. Foi um grande alívio poder tomar a decisão antes de começar a Euro", encerrou.
Durante a negociação com o Barcelona, o PSG 'deu o chapéu' nos espanhóis e dobrou a proposta salarial feita pelos blaugranas. Revelado pelo Feyenoord, da Holanda, Wijnaldum passou por PSV, Newcastle e Liverpool antes de assinar com o time francês até 2024.

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