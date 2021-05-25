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Wijnaldum está próximo de assinar com Barcelona até 2024

Meio-campista está livre para negociar após fim de contrato com o Liverpool. Empresário do jogador foi visto saindo do Camp Nou na manhã desta terça-feira...
LanceNet

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Publicado em 

25 mai 2021 às 09:47

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 09:47

Crédito: CLIVE BRUNSKILL / POOL / AFP
Wijnaldum, meio-campista do Liverpool, está próximo de assinar um acordo com o Barcelona até 2024, segundo o jornalista Fabrizio Romano. Apesar das especulações sobre o interesse do Bayern de Munique, o atleta quer vestir a camisa blaugrana.Além disso, na manhã desta terça-feira, o empresário do jogador, Jan Kabalt, foi fotografado deixando as instalações do Camp Nou. O holandês está disposto a diminuir seu salário para atuar na Catalunha e faltam detalhes para o anúncio da contratação ser feita.
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No último domingo, Wijnaldum participou de sua última partida com o Liverpool na temporada e recebeu homenagem do técnico Jurgen Klopp. Segundo o alemão, o meia foi essencial para a construção da atual equipe de Anfield.
O nome do veterano de 30 anos era especulado desde a chegada de Ronald Koeman ao banco do Barça por conta da boa relação entre os dois desde os tempos de seleção holandesa. No entanto, a continuidade do treinador é dúvida, enquanto a chegada do camisa cinco parece cada vez mais próxima.

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