Wijnaldum está próximo de assinar com Barcelona até 2024

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Wijnaldum, meio-campista do Liverpool, está próximo de assinar um acordo com o Barcelona até 2024, segundo o jornalista Fabrizio Romano. Apesar das especulações sobre o interesse do Bayern de Munique, o atleta quer vestir a camisa blaugrana.Além disso, na manhã desta terça-feira, o empresário do jogador, Jan Kabalt, foi fotografado deixando as instalações do Camp Nou. O holandês está disposto a diminuir seu salário para atuar na Catalunha e faltam detalhes para o anúncio da contratação ser feita.

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No último domingo, Wijnaldum participou de sua última partida com o Liverpool na temporada e recebeu homenagem do técnico Jurgen Klopp. Segundo o alemão, o meia foi essencial para a construção da atual equipe de Anfield.