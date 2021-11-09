Weverton vibra ao completar 200 jogos pelo Palmeiras: ‘Que venham muito mais’

Crédito: Cesar Greco / Palmeiras

Titular absoluto e referência técnica no Palmeiras, Weverton completou mais uma marca importante pelo clube neste domingo (07), na vitória por 2 a 0 sobre o Santos. Desde 2018 no Verdão, o arqueiro completou 200 jogos vestindo a camisa alviverde e celebrou o feito.

– O sentimento é de gratidão, de que todo o esforço é recompensado. Todo dia de trabalho, de suor. Quem me conhece sabe que eu deixo muito para trás para me dedicar, dar meu melhor no clube. Sempre treinando após os jogos, mesmo cansado, às vezes sem dormir. Quando se atinge uma marca dessa, é como se tudo valesse a pena. Não só pelos 200 jogos, mas por metade deles sair sem sofrer gols. Agradeço ao Rogério (Godoy) e ao Thales (Damasceno), preparadores que trabalham comigo os mínimos detalhes para evoluir, chegar em campo sempre pronto. Espero que venham muito mais jogos e especialmente jogos sem sofrer gols – afirmou o camisa 21.

Weverton é, hoje, o 9º goleiro que mais jogou pelo Palmeiras em toda a história, que conta com Emerson Leão (com 621 jogos), Marcos (533), Valdir de Morais (480), Velloso (458), Oberdan (353), Sérgio (333), Gilmar (290) e Fernando Prass (274) nas primeiras posições, além de Primo (185), que fecha a lista.Com mais uma partida sem ter sua meta vazada, chegando a 100ª pelo clube, o atual goleiro do Verdão está a um jogo de igualar Fernando Prass como 2º o atleta que menos sofreu gols neste século. Marcos, com 107 duelos, é o líder do ranking.

Com Fernando Prass e Jaílson dividindo a posição de titular ao final da temporada de 2017, Weverton demorou a ganhar espaço entre os 11 iniciais e só passou a se consolidar como arqueiro principal na reta final da temporada. O goleiro ressaltou a importância da estrutura da Academia de Futebol em sua evolução técnica e física, além da manutenção do alto nível.

– Uma coisa que acrescentou muito na minha vida é o tamanho da estrutura que o Palmeiras oferece para você desempenhar o seu melhor futebol. Aqui temos tudo de melhor. Quem aproveita, evolui. Posso dizer com todas as letras que aproveito muito dos profissionais, da estrutura. Melhorei minha parte física, meu percentual de gordura, meu peso, minha parte mental. Entendi que era o goleiro de uma grande equipe. Isso reflete dentro de campo, essa melhora, esse conjunto de coisas a teu favor faz diferença embaixo das traves. Sou feliz, agradecido e grato a Deus. Hoje vivo o auge da minha vida graças a tudo isso que o Palmeiras nos oferece – ressaltou.Em busca de mais um título da Libertadores, Weverton analisou o bom momento do Palestra na temporada e afirmou que vê o time preparado, também, para a reta final do Campeonato Brasileiro, título que já conquistou pelo Alviverde em 2018.

– Vejo o Palmeiras em um momento bom, melhorando seu desempenho jogo a após jogo. Passamos por uma turbulência e isso nos trouxe um aprendizado também. Esse é o Palmeiras que todo mundo quer ver, jogando para cima, equilibrado ofensivamente e defensivamente, performando bem. Nessas cinco vitorias, tivemos grande performance, isso é importante, dentro do que o Abel fala de que esses jogos nos preparam pelo que vem pela frente. Temos mais uma oportunidade na quarta de fazer uma excelente performance diante de um adversário que tem suas qualidades. Dentro de casa, naquele clima que estamos com saudade, o nosso torcedor nos empurrando fora de campo, temos de dentro dele fazer nosso melhor – finalizou.