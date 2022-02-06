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Weverton vê semelhanças entre Palmeiras e Al Ahly e projeta reencontro com rivais no Mundial

Goleiro prega respeito ao adversário e cautela para confronto de terça...

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 12:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 fev 2022 às 12:44
O goleiro Weverton concedeu entrevista coletiva neste domingo (6) no hotel onde a Portuguesa está hospedada e projetou o duelo com o Al Ahly, do Egito, na próxima terça-feira (8), às 13h30 (de Brasília), pela semifinal do Mundial de Clubes.O camisa 21 vê semelhanças entre o Verdão e os africanos e promete seriedade e comprometimento no duelo.
- O Al Ahly tem uma forma de jogar parecida com a nossa, aproveitando os espaços. A nossa equipe não gosta de dar muitos espaços como eles tiveram ontem (sábado). Será um jogo equilibrado, e o Abel (Ferreira) com certeza montará a tática dele sobre o que pensa do jogo. Nós iremos cumprir o mais rigorosamente possível”, disse o jogador. “É uma equipe rápida com bons jogadores, mas também tem algo a ser explorado. Jogamos contra eles no ano passado, eles têm reforços da Seleção (do Egito), mas tenho certeza de que o Palmeiras estará preparado e fará uma grande partida para chegar à final.
O goleiro , inclusive, fez questão de exaltar a força do adversário.
- Ninguém chega aqui à toa, todos têm a sua qualidade. É uma competição mundial, os campeões estão aqui. O Al Ahly foi merecedor e competente, e nós iremos respeitá-los, assim como respeitamos todos os adversários, sabendo a qualidade deles, mas a nossa também.
O Al Ahly esteve no caminho do Verdão no ano passado, quando superou os brasileiros nos pênaltis na disputa de terceiro lugar. Apagar a pífia campanha do ano passado é um dos objetivos do camisa 21.
- Estou muito feliz, são momentos únicos na vida da gente, não sabemos se teremos outra chance dessa. O que se fala aqui é a grande oportunidade de continuar fazendo história e escrever mais um capítulo bonito na história do Palmeiras. A gente vem se adaptando a todas questões de horário, sono e trabalho para chegar ao jogo, dar o nosso 100% e ir à final. Temos de ser realistas e saber que, quando viemos no ano passado, as coisas não saíram bem para a gente, mas Deus nos deu outra oportunidade. A gente também tem muita gana de fazer algo melhor desta vez.
Por fim, o goleiro também agradeceu a presença dos torcedores em Abu Dhabi.
- É muito bom poder ter o torcedor ao nosso lado, sabemos o quanto é difícil vir até aqui. Muitos gostariam de estar aqui e, por alguma questão, não estão. Jogar ao lado do nosso torcedor é motivo de muita alegria. A gente sabe que o adversário também possui muita torcida, mas ouviremos a voz dos nossos torcedores. Estaremos bem tranquilos e em casa.
Crédito: Camisa21doVerdãoconcedeuentrevistanestedomingo,nohoteldadelegação(Foto:FabioMenotti/Palmeiras

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