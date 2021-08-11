Weverton valoriza empate no Choque-Rei e confia na classificação do Palmeiras

Crédito: Cesar Greco / Palmeiras

Eleito o melhor em campo contra o São Paulo, em duelo válido pelas quartas de final da Libertadores da América, Weverton igualou a marca de Primo, com 185 defendendo a meta do Palmeiras.Em entrevista concedida após o empate em 1 a 1, o goleiro do Verdão avaliou os primeiros 90 minutos da decisão, que será decidida na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

- Foi um grande jogo. Jogo bem aberto. Fizemos um excelente primeiro tempo com boas chances. Sofremos gol, mas voltamos a jogar bem. Tivemos chance de empatar, virar e está tudo aberto. Sabemos que teremos que competir ao máximo e um pouco mais para sair classificados - afirmou.Por fim, Weverton comentou a importância do Palmeiras ter balançado a rede no Morumbi e, além disso, destacou que a equipe mereceu sair com a vitória.

- O Palmeiras começou o jogo muito bem. Criamos com o Breno logo no começo. Sabemos o quanto é importante fazer gol fora de casa e temos que valorizar isso também. Está tudo aberto. O Palmeiras mereceu sair daqui com a vitória. Agora é descansar porque temos um jogo importante pelo Brasileiro. Descansar bem e, quem for escalado para terça, vai fazer o seu melhor - completou.

O camisa 21, inclusive, tem o melhor desempenho entre todos os jogadores da posição no Século XXI contra o rival São Paulo. Weverton disputou 11 clássicos frente ao Tricolor, com três vitórias, sete empates e uma única derrota.