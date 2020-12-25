Weverton participa de campanha solidária para ajudar projetos sociais

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Em parceria com a OTB Sports, atletas e agentes do futebol promovem uma ação que irá beneficiar 16 projetos sociais neste fim de ano. Os jogadores vão enviar presentes que possam ser revertidos em recursos, como camisas autografadas, chuteiras e cestas básicas e o goleiro Weverton participa como um dos líderes do projeto.

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A ação consiste em troca de presentes entre os atletas e as entidades sociais. Weverton vai presentear o Grupo de Apoio a Criança com Câncer (GACC-BA) e será presenteado pelo projeto Asilo Padre Cacique de Porto Alegre.

- É muito importante esse tipo de ação. Fico muito feliz em poder contribuir de alguma maneira. No meu caso, ajudar crianças com câncer é uma satisfação enorme. Que elas possam se sentir amadas com esse gesto e que tenham muita saúde e felicidade. Que o ano de 2021 seja maravilhoso para todas essas crianças queridas. Desejo todo amor do mundo e força para elas – afirma Weverton.

>> Veja a tabela completa do Brasileirão- Ficamos muito felizes em participar desta ação solidária promovida pela OTB Sports. Nos inspira a continuar com a nossa missão de atender, com muito amor e compromisso, milhares de crianças e adolescentes carentes em tratamento do câncer. O nosso muito obrigado ao goleiro Weverton pela camisa autografada. Desejamos a todos um ano novo repleto de muitas realizações – diz Roberto Sá Menezes, presidente do GACC-BA.

Aproximadamente 13 atletas participarão da campanha generosa. São eles: Bruno Henrique (Al-Ittihad), Pedro Lucas (Grêmio); Marcos Antônio (Shakhtar Donetsk); Higor Gabriel (Fluminense); Weverton (Palmeiras); Calebe (Atlético-MG); Erik (Yokohama Marinos); Marcinho (Botafogo-RJ); Michel Macedo (Corinthians); Nathan (Fussballclub Zurich); Gilwagner (Botafogo-RJ); Juan Batata (Vasco); e Pedrinho Vilhena (São Paulo), além dos sócios da OTB Sports Bruno Paiva e Marcelo Goldfarb, e o diretor Fernando Paiva.