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Weverton minimiza derrota na estreia e vê Palmeiras na briga por títulos: ‘É importante disputar’

Goleiro também lamentou chances perdidas na etapa inicial contra o Flamengo
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Publicado em 30 de Maio de 2021 às 18:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mai 2021 às 18:55
Crédito: Reprodução
Após o Palmeiras perder na estreia do Brasileirão por 1 a 0, fora de casa, para o Flamengo, o goleiro Weverton evitou comentar sobre a queda de rendimento da equipe palestrina. Ele reforçou que o lugar do clube é na briga pelos títulos.>> ATUAÇÕES: Weverton e Rony vão bem, mas não evitam derrota do Palmeiras para o Flamengo>> Confira a tabela do Brasileirão 2021 e faça sua simulação
– Acho que o time está rendendo sim, apenas pecando na hora de colocar a bola para dentro. Às vezes as pessoas preferem falar pelo lado negativo do que pelo fato de estarmos disputando títulos. Sabemos como é importante disputar. Falta um pouco mais de efetividade, não só dos atacantes, mas de todos – declarou o camisa 21.Weverton valorizou o bom primeiro tempo do Verdão no Maracanã, citou as chances criadas pelos companheiros e reconheceu que o rumo da partida seria diferente caso o Verdão tivesse balançado as redes na etapa inicial.
– Fizemos um excelente primeiro tempo e, se tivesse entrado a bola, o jogo teria sido outro. O Flamengo também criou oportunidades, algumas consegui defender. Futebol é isso. Ganha quem faz mais gols e hoje não conseguimos fazer - analisou.
O goleiro se apresenta agora ao técnico Tite para defender a Seleção Brasileira nas Eliminatórias contra Equador e Paraguai. Ele será desfalque contra CRB, pela Copa do Brasil, e Chapecoense, no Brasileirão.

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