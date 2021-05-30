Weverton minimiza derrota na estreia e vê Palmeiras na briga por títulos: ‘É importante disputar’

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Após o Palmeiras perder na estreia do Brasileirão por 1 a 0, fora de casa, para o Flamengo, o goleiro Weverton evitou comentar sobre a queda de rendimento da equipe palestrina. Ele reforçou que o lugar do clube é na briga pelos títulos.>> ATUAÇÕES: Weverton e Rony vão bem, mas não evitam derrota do Palmeiras para o Flamengo>> Confira a tabela do Brasileirão 2021 e faça sua simulação

– Acho que o time está rendendo sim, apenas pecando na hora de colocar a bola para dentro. Às vezes as pessoas preferem falar pelo lado negativo do que pelo fato de estarmos disputando títulos. Sabemos como é importante disputar. Falta um pouco mais de efetividade, não só dos atacantes, mas de todos – declarou o camisa 21.Weverton valorizou o bom primeiro tempo do Verdão no Maracanã, citou as chances criadas pelos companheiros e reconheceu que o rumo da partida seria diferente caso o Verdão tivesse balançado as redes na etapa inicial.

– Fizemos um excelente primeiro tempo e, se tivesse entrado a bola, o jogo teria sido outro. O Flamengo também criou oportunidades, algumas consegui defender. Futebol é isso. Ganha quem faz mais gols e hoje não conseguimos fazer - analisou.