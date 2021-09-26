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futebol

Weverton lamenta derrota no Dérbi e prega foco total na Libertadores

Goleiro afirmou que o chute de Róger Guedes foi indefensável no segundo gol dos donos da casa...

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 21:47

LanceNet

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Publicado em 

25 set 2021 às 21:47
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras foi derrotado pelo Corinthians por 2 a 1, neste sábado (25), jogando fora de casa. Após a partida, o goleiro Weverton lamentou o resultado em entrevista ainda na beira do campo.
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O arqueiro reconheceu que não dava para defender o chute de Róger Guedes e declarou foco total para o duelo contra o Atlético-MG, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores, na terça-feira (28):
- Realmente, foi um chute muito difícil, ele foi feliz na batida, pegou um chute forte. Infelizmente, ele fez o gol e a gente lamenta, não foi isso que a gente veio buscar. Tivemos chances, mas faz parte. Como goleiro, não gosto de sofrer gols, mas não deu para fazer nada. É bola para frente e pensar em terça-feira - disse.
Veja a tabela completa do BrasileirãoO resultado mantém o Alviverde com 38 pontos e pode ver o líder Atlético-MG abrir dez pontos na rodada. Agora o Maior Campeão Nacional vai a campo pela semifinal da Libertadores. O duelo decisivo contra o time mineiro acontece nesta terça-feira (28) às 21h30 (horário de Brasília) no Mineirão.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Pelo Brasileirão, o próximo adversário é o Juventude, no dia 3 de outubro, no Allianz Parque.

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