Weverton lamenta derrota do Palmeiras no Paulista: 'Eficácia não foi boa'

Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras

Após a derrota para o Mirassol por 2 a 1, no Allianz Parque, Weverton lamentou o segundo revés no Campeonato Paulista. O goleiro reconheceu a superioridade do adversário, mas deixou claro que o resultado poderia ter sido diferente. De acordo com ele, o Verdão não foi competente no último terço do campo.

- A nossa eficácia não foi boa. Criamos, tivemos boas oportunidades, mas o Mirassol foi mais eficaz. Criamos, buscamos, mas a bola não quis entrar hoje - disse o camisa 21.

Weverton admitiu que a situação do Verdão no Paulista não está fácil e reforçou que o calendário está atrapalhado o rendimento da equipe. Com os titulares poupados para o jogo da Libertadores desta terça-feira, diante do Independiente del Valle, o camisa 21 citou que o time chega a treinar inclusive nos dias de jogos.- Não é fácil está jogando sempre com jogadores diferentes e pouco tempo para treinar. A gente treina mais no dia do jogo, se reúne no dia do jogo para treinar com quem vai para o jogo. Lógico que isso não é desculpa, é um fator difícil. A gente vem e faz o melhor, infelizmente a bola não entrou. Tem de trabalhar mais, se dedicar mais do que a gente vem fazendo, que é muito, mas vamos fazer mais para melhorar e as coisas funcionaram bem como funcionaram no ano passado.

Por último, Weverton rasgou elogios ao goleiro Alex Muralha, que foi um dos principais destaques do Mirassol no Allianz Parque. Além de defender um pênalti, o arqueiro da equipe comandada por Eduardo Baptista defendeu sete das oito bolas que foram em direção à meta.

- Dar os parabéns para ele (Muralha), fez uma grande partida, trabalhador e merece tudo de bom. Infelizmente hoje foi contra mim, mas está de parabéns. A gente sabe o quanto é difícil a vida de goleiro, nos presentearam com esse dia do goleiro, é para celebrar e refletir o quanto é difícil ser goleiro. A gente gosta de ir ao contrário do futebol, que é tirar a alegria de todo mundo de comemorar gol. A partida mais importante para o goleiro é quando não tomar gol - finalizou.