Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Weverton faz golaço em treino do Brasil após jogo cancelado

A Seleção Brasileira treinou no estádio do Corinthians e o goleiro do Palmeiras fez um belo gol
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 set 2021 às 11:30

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 11:30

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
O jogo entre Brasil e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 foi paralisado nos minutos iniciais quando agentes da Anvisa e da Polícia Federal entraram em campo para retirar quatro jogadores da Argentina que descumpriram o regulamento sanitário brasileiro.Após quase uma hora de paralisação, a Seleção Argentina deixou o estádio e o jogo foi cancelado. O Brasil, então, aproveitou para fazer um treino no gramado da Neo Química Arena e o destaque da atividade foi o goleiro Weverton, que marcou um golaço em um chute de longa distância. Veja abaixo: Weverton seria titular do Brasil contra a Argentina e deve permanecer na escalação inicial diante do Peru, na quinta-feira (9). Por conta da convocação do goleiro, o Palmeiras teve sua partida pela 19ª rodada do Brasileirão contra o Ceará, que aconteceria neste domingo (05), adiada. Ainda não há uma nova data para o duelo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'
Imagem de destaque
Unabomber: como matemático superdotado que aterrorizou EUA com cartas-bomba foi preso há 30 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados