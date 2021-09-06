Weverton faz golaço em treino do Brasil após jogo cancelado

O jogo entre Brasil e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 foi paralisado nos minutos iniciais quando agentes da Anvisa e da Polícia Federal entraram em campo para retirar quatro jogadores da Argentina que descumpriram o regulamento sanitário brasileiro.Após quase uma hora de paralisação, a Seleção Argentina deixou o estádio e o jogo foi cancelado. O Brasil, então, aproveitou para fazer um treino no gramado da Neo Química Arena e o destaque da atividade foi o goleiro Weverton, que marcou um golaço em um chute de longa distância. Veja abaixo: Weverton seria titular do Brasil contra a Argentina e deve permanecer na escalação inicial diante do Peru, na quinta-feira (9). Por conta da convocação do goleiro, o Palmeiras teve sua partida pela 19ª rodada do Brasileirão contra o Ceará, que aconteceria neste domingo (05), adiada. Ainda não há uma nova data para o duelo.