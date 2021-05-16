Weverton exalta Palmeiras na final do Paulista e destaca elenco: ‘Chegamos por mérito’

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Após o Palmeiras derrotar o Corinthians por 2 a 0, em Itaquera, e garantir a classificação para a final do Campeonato Paulista, o goleiro Weverton analisou a boa exibição do Verdão no clássico.

Questionado sobre a ida à decisão pelo segundo ano consecutivo, o arqueiro comentou sobre o fato de a equipe estar começando a engrenar na temporada após um desempenho oscilante na primeira fase do estadual.

– A equipe está de parabéns pelo o que fez hoje, uma grande partida. Sabemos o quanto jogamos ano passado, o quão importante era para nós termos pelo menos dez dias (de férias). Era natural que ia demorar para as coisas voltarem ao normal – comentou Weverton na saída do gramado.

>> Confira a tabela da Libertadores e faça sua simulação>> ATUAÇÕES: Victor Luís e Luiz Adriano marcam e garantem o Palmeiras na decisão

O goleiro também falou sobre a maratona de jogos que o time enfrenta, fruto do calendário apertado do futebol brasileiro, e afirmou que o Alviverde avançou com méritos: