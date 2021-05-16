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futebol

Weverton exalta Palmeiras na final do Paulista e destaca elenco: ‘Chegamos por mérito’

Goleiro enalteceu o grupo após ida para a decisão estadual pelo segundo ano consecutivo
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Publicado em 16 de Maio de 2021 às 18:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mai 2021 às 18:53
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Após o Palmeiras derrotar o Corinthians por 2 a 0, em Itaquera, e garantir a classificação para a final do Campeonato Paulista, o goleiro Weverton analisou a boa exibição do Verdão no clássico.
Questionado sobre a ida à decisão pelo segundo ano consecutivo, o arqueiro comentou sobre o fato de a equipe estar começando a engrenar na temporada após um desempenho oscilante na primeira fase do estadual.
– A equipe está de parabéns pelo o que fez hoje, uma grande partida. Sabemos o quanto jogamos ano passado, o quão importante era para nós termos pelo menos dez dias (de férias). Era natural que ia demorar para as coisas voltarem ao normal – comentou Weverton na saída do gramado.
>> Confira a tabela da Libertadores e faça sua simulação>> ATUAÇÕES: Victor Luís e Luiz Adriano marcam e garantem o Palmeiras na decisão
O goleiro também falou sobre a maratona de jogos que o time enfrenta, fruto do calendário apertado do futebol brasileiro, e afirmou que o Alviverde avançou com méritos:
– É jogo dia sim, dia não, fazemos poucos treinos, mas, sempre que entramos em campo, tentamos fazer o nosso melhor. O mais importante é que chegamos na final por mérito, vamos continuar trabalhando da melhor forma possível.Assegurado na final do Paulistão, o Palmeiras aguarda a definição do outro jogo da semifinal na noite deste domingo (16) entre São Paulo e Mirassol, no Morumbi. Na próxima terça-feira (18), o Verdão volta a campo diante do Defensa y Justicia, pela Libertadores, às 21h30, no Allianz Parque.

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