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futebol

Weverton e Willian têm mais jogos do que 14 clubes da Série A na temporada

Dupla é a que mais entrou em campo em partidas oficiais pelo Palmeiras entre 2020 e 2021
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LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2021 às 08:00

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 08:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras vive maratona de jogos na temporada e Weverton e Willian são exemplos do ano desgastante. O clube vai atingir o número máximo possível de partidas nas competições em que disputa e a dupla entrou em campo mais vezes do que 14 clubes da Série, considerando compromissos oficiais.>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> ATUAÇÕES: Viña faz golaço e se destaca em empate do Palmeiras
Contra o Atlético-GO, o goleiro chegou a 66 duelos e igualou o atacante, que ficou como opção no banco e não entrou no empate por 1 a 1 no Allianz Parque. Somente Bahia e Grêmio (71 vezes), Flamengo e Ceará (69) e Internacional (67) estão à frente, além do Palmeiras, logicamente. O Verdão tem 74 jogos oficiais e ainda fará mais três – contra o Atlético-MG no encerramento do Brasileiro e Grêmio, duas vezes, na Copa do Brasil.Se considerar competições amistosas, o Alviverde tem 76 partidas e Weverton e Willian somam 68, uma vez que entraram em campo em duas oportunidades na Florida Cup, em janeiro do ano passado.
Número de jogos oficiais dos clubes da Série A na temporada:
Palmeiras: 74Bahia e Grêmio: 71Flamengo e Ceará: 69Internacional: 67Weverton e Willian: 66Santos e Athletico-PR: 65São Paulo: 64Atlético-GO: 62Fluminense e Fortaleza: 61Vasco: 60Sport: 59Botafogo e Corinthians: 57Atlético-MG e Goiás: 56Coritiba: 55Red Bull Bragantino: 54

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