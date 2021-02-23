Weverton e Willian têm mais jogos do que 14 clubes da Série A na temporada

O Palmeiras vive maratona de jogos na temporada e Weverton e Willian são exemplos do ano desgastante. O clube vai atingir o número máximo possível de partidas nas competições em que disputa e a dupla entrou em campo mais vezes do que 14 clubes da Série, considerando compromissos oficiais.>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> ATUAÇÕES: Viña faz golaço e se destaca em empate do Palmeiras

Contra o Atlético-GO, o goleiro chegou a 66 duelos e igualou o atacante, que ficou como opção no banco e não entrou no empate por 1 a 1 no Allianz Parque. Somente Bahia e Grêmio (71 vezes), Flamengo e Ceará (69) e Internacional (67) estão à frente, além do Palmeiras, logicamente. O Verdão tem 74 jogos oficiais e ainda fará mais três – contra o Atlético-MG no encerramento do Brasileiro e Grêmio, duas vezes, na Copa do Brasil.Se considerar competições amistosas, o Alviverde tem 76 partidas e Weverton e Willian somam 68, uma vez que entraram em campo em duas oportunidades na Florida Cup, em janeiro do ano passado.