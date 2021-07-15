Weverton destaca vitória do Palmeiras com espírito vencedor e breca empolgação

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Em seu retorno após disputar a Copa América, Weverton foi um dos destaques na vitória do Palmeiras sobre o Universidad Católica por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (14), no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

ATUAÇÕES: Weverton volta e garante vitória do Palmeiras na Libertadores

Weverton destacou a invencibilidade do Palmeiras, que chegou a 13 partidas sem perder jogando fora de casa na competição internacional e exaltou o triunfo conquistado no Chile. O jogador foi eleito o melhor da partida pela Conmebol.

O goleiro enalteceu o espírito vencedor da equipe e comentou a dificuldade apresentada pelo Verdão no decorrer da partida. O camisa 21 valorizou a entrega dos companheiros e falou que a principal competição sul-americana exige mentalidade e bastante paciência:

>> Veja a tabela completa da Libertadores- A gente sabe que Libertadores requer muita luta, competitividade. É dificil jogar no Chile, grande adversário, os três últimos que vieram não conseguiram ganhar. É o espirito vencedor de guerreiros que não sofre gols, que não dá nada de graça para o adversário - afirmou o arqueiro.

Weverton rasgou elogios ao adversário e reconheceu a importância de sair do Chile sem tomar gols. Apesar da vitória magra, o goleiro não quer saber de empolgação e pediu foco total no próximo duelo:

- Eles têm uma boa equipe, esperávamos dificuldade. Quem começou jogando e quem entrou depois deu continuidade. Uma partida sem sofrer gols é importante. Feliz pela vitória, mas não tem nada definido - encerrou.