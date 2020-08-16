Weverton cobra elenco por melhor desempenho e reclama de árbitro

Crédito: Goleiro disse que, para ser campeão do Brasileiro, é preciso somar pontos (Cesar Greco/Agência Palmeiras

O goleiro Weverton mostrou sua insatisfação com o desempenho da equipe do Palmeiras neste sábado, no empate por 1 a 1, diante do Goiás, pela terceira rodada do Campeonato também. Ele também falou da arbitragem comandada pelo árbitro Paulo Roberto Alves Júnior.

- Acho que a gente quer entrar na competição pensando em título e quem pensa em título não pode ficar tantos jogos sem pontuar. Já são dois jogos, dois pontos. A gente tem que melhorar, tem que entrar o mais rápido possível no campeonato, melhorar o nosso desempenho dentro de campo. Acho que já passou o título, estamos felizes por ele, foi uma maravilha, mas agora a gente tem que entrar de cabeça no Brasileiro, que não dá para ficar para trás – iniciou o arqueiro na saída do gramado, ao canal Premiere.

- Só queria ressaltar também uma coisa que incomoda a gente. O árbitro hoje parou o jogo hoje mais que o time do Goiás. Não é uma desculpa para a gente. Eles vieram aqui para buscar o empate, com todo o respeito e o cara (árbitro) sabe disso e passa o jogo inteiro ‘cozinhando’. Mas eu acho que a gente tem que melhorar o nosso desempenho também, mas precisa ver essa questão da arbitragem – complementou.No total, foram 11 faltas dos donos da casa contra 17 dos visitantes, com quatro cartões amarelos (três para o Goiás e um para o Palmeiras). Outros dados são cinco escanteios contra dois do Esmeraldino e 66% de posse de bola para o Alviverde, que teve apenas três finalizações ao gol (contra cinco do adversário).

O Alviverde jogou até agora duas de três partidas do Campeonato Brasileiro e soma dois empates, portanto, dois pontos. Com isso, é o 11º colocado da competição. O primeiro duelo foi adiado porque, na ocasião, o time comandado por Luxemburgo disputou a final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, quando sagrou-se campeão.