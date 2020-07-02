Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Weverton celebra 1º treino com bola: 'Algo parecido com nossa realidade'

Primeira atividade técnica ocorreu nesta quarta-feira, com o elenco dividido e trabalho específico para os goleiros, mas foi o suficiente para titular do Palmeiras comemorar...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jul 2020 às 21:23

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 21:23

Crédito: Weverton retomou trabalho com bola na Academia de Futebol nesta quarta-feira (Agência Palmeiras/Divulgação
Matou a saudade. É assim que Weverton definiu a sensação desta quarta-feira, primeiro dia de atividade com bola na Academia de Futebol. O Palmeiras dividiu o elenco em dois grupos, ambos trabalhando em dois períodos, de manhã e à tarde, com trabalho específico para os goleiros. Suficiente para que o titular da posição comemorar o fim de um intervalo de quase três meses.
- Foi um período difícil para nós. Mais de 100 dias sem atividades em campo, sem fazer o que estávamos acostumados. Depois de toda essa preparação com testes e exames para entendermos como estava nosso corpo, pudemos voltar com bola e ter o contato com algo parecido com a nossa realidade - comentou o camisa 1, ressaltando a alegria de fazer defesas no centro de treinamento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Romaria dos Homens: família chama a atenção com Santa iluminada
Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário
Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados