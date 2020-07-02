Weverton celebra 1º treino com bola: 'Algo parecido com nossa realidade'

Matou a saudade. É assim que Weverton definiu a sensação desta quarta-feira, primeiro dia de atividade com bola na Academia de Futebol. O Palmeiras dividiu o elenco em dois grupos, ambos trabalhando em dois períodos, de manhã e à tarde, com trabalho específico para os goleiros. Suficiente para que o titular da posição comemorar o fim de um intervalo de quase três meses.