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Weverton após vitória no Dérbi: 'Palmeiras vem forte, mais uma vez'

Goleiro vê Alviverde na luta pelo título do Campeonato Brasileiro e exalta retorno do bom futebol depois do triunfo no clássico contra o Corinthians, na Neo Química Arena...

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 14:34

LanceNet

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Publicado em 

11 set 2020 às 14:34
Crédito: Goleiro não foi vazado no clássico contra o Corinthians, em Itaquera (Agência Palmeiras/Divulgação
A vitória no clássico e o bom futebol apresentado pelo Palmeiras animaram o goleiro Weverton, um dos principais jogadores do elenco.
O arqueiro acredita que o Alviverde vai entrar na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro e lutará até o fim da competição.
- A gente sabe que precisávamos evoluir, não temos só um time, mas um elenco de grandes jogadores, se pararmos pra pensar, em quase 80% dos jogos, quem vem do banco tem resolvido o jogo pra gente. Não tem ninguém dando show no campeonato, é natural que a gente dê uma oscilada pós parada, estamos evoluindo num momento importante da competição, agora vai começar a definir quem vai brigar pro título, o Palmeiras vem forte mais uma vez - afirmou Weverton à TV Bandeirantes.O goleiro elogiou o trabalho do técnico Vanderlei Luxemburgo, com quem foi campeão paulista há pouco mais de um mês:
- Estamos satisfeitos e felizes com o trabalho do Luxemburgo. Ele é um cara sensacional. Sabe os caminhos e também gerar esse clube de uma forma excelente. A cobrança é a de um time gigante, é duro quando você é cobrado pra fazer 45 pontos e fugir do rebaixamento, aqui somos cobrados pra ser campeão, temos que levar isso como algo positivo.

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