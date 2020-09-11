Weverton após vitória no Dérbi: 'Palmeiras vem forte, mais uma vez'

Crédito: Goleiro não foi vazado no clássico contra o Corinthians, em Itaquera (Agência Palmeiras/Divulgação

A vitória no clássico e o bom futebol apresentado pelo Palmeiras animaram o goleiro Weverton, um dos principais jogadores do elenco.

O arqueiro acredita que o Alviverde vai entrar na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro e lutará até o fim da competição.

- A gente sabe que precisávamos evoluir, não temos só um time, mas um elenco de grandes jogadores, se pararmos pra pensar, em quase 80% dos jogos, quem vem do banco tem resolvido o jogo pra gente. Não tem ninguém dando show no campeonato, é natural que a gente dê uma oscilada pós parada, estamos evoluindo num momento importante da competição, agora vai começar a definir quem vai brigar pro título, o Palmeiras vem forte mais uma vez - afirmou Weverton à TV Bandeirantes.O goleiro elogiou o trabalho do técnico Vanderlei Luxemburgo, com quem foi campeão paulista há pouco mais de um mês: