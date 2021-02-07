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Weverton, após derrota no Mundial: ‘Nada vai apagar o que o Palmeiras fez até aqui’

Goleiro revela dificuldade com fuso, porém não usa como desculpa por eliminação
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LanceNet

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Publicado em 

07 fev 2021 às 18:22

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 18:22

Crédito: Reprodução
Principal jogador do Palmeiras na derrota para o Tigres, o goleiro Weverton lamentou o resultado no Mundial de Clubes, porém afirmou que o revés não apaga o que o time tem feito na temporada.
– Acho que a gente tem que aprender a ter equilíbrio. Quando ganha, não é o melhor do mundo. Quando perde, não é o pior. Sabemos a pressão por esse título. Nada vai apagar o que a gente fez até aqui, temos decisões pela frente, nada vai nos abater. Sabemos que não chegamos aqui por acaso – afirmou o arqueiro logo após a partida. Weverton também falou sobre a questão da mudança de rotina em tão pouco tempo, mas não como desculpa pelo mau resultado na semifinal do Mundial de Clubes.
– É muito difícil. Para ser sincero, ontem fui dormir às nove horas da manhã. Alguns companheiros, também. Isso não é desculpa, mas sabemos como é importante dormir para um atleta. Não é fácil viajar tanto tempo, seis horas de diferença, demora para se adaptar. O importante é que lutamos. Agora vamos pensar no próximo jogo e depois nos prepararmos para as decisões que vêm pela frente – completou Weverton.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> ATUAÇÕES: Weverton faz milagres, mas não evita eliminação do Palmeiras no MundialO Palmeiras volta a campo pela competição na quinta-feira (11) para a disputa do terceiro lugar contra Al-Ahly, do Egito, ou Bayern de Munique. As duas equipes se enfrentam nesta segunda-feira (8), às 15h (horário de Brasília).

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