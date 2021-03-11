Weverson anuncia saída do São Paulo e deve fechar com o RB Bragantino

Crédito: Divulgação/Red Bull Bragantino

Após jogador uma temporada por empréstimo pelo Red Bull Bragantino, o lateral esquerdo Weverson anunciou sua saída do São Paulo, time ao qual pertencia, por meio de suas redes sociais. A equipe de Bragança Paulista deve exercer o direito de compra previsto no contrato de empréstimo que terminou no mês de fevereiro.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!As informações foram divulgadas inicialmente pelo 'GE' e confirmadas pelo LANCE!. Segundo a reportagem, o Massa Bruta pretende comprar 70% dos direitos do jogador.

Pelo Red Bull Bragantino, Weverson jogou 18 vezes, sendo três no Paulistão de 2020 e 15 no Brasileirão. No Campeonato Paulista, ele chegou a atuar como meio-campista, comandado pelo então treinador Felipe Conceição.

Das 15 partidas que jogou no Brasileirão, foi titular em sete oportunidades, deixando a comissão técnica de Maurício Barbieri satisfeita, o que fez com que o clube fosse atrás da compra do atleta. Em seu Instagram, Weverson agradeceu o São Paulo:

- Venho através desse post me despedir, agora oficialmente, do clube que foi muito importante na minha formação como atleta e pessoa. O São Paulo foi minha casa durante muito tempo, mas agora seguiremos caminhos diferentes, mas saio com a tranquilidade de que dei sempre o meu melhor pelo time. Foram momentos inesquecíveis que vivi por lá, títulos conquistados e amizades que fiz e irei levar sempre comigo. Deixo aqui meu agradecimento a todos que fizeram parte disso. Um forte abraço!Weverson iniciou a sua carreira no São Paulo, sendo tratado como uma grande promessa das categorias de base do São Paulo. Ele chegou a ser convocado para a seleção brasileira para disputar o Sul-Americano Sub-17 de 2017, em que foi campeão, e o Mundial Sub-17.