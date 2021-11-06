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West Ham x Liverpool: onde assistir, horário e escalações do confronto da Premier League

Em busca da liderança da Premier League, Liverpool pode ficar a apenas um ponto do Chelsea caso vença o West Ham...
LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2021 às 18:04

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 18:04

Crédito: OLI SCARFF / AFP
Neste domingo, o West Ham recebe o Liverpool no London Stadium em partida válida pela 11ª rodada da Premier League. O confronto, que terá início às 13:30h (de Brasília), é vital para o time dos Reds, que pode encostar na liderança da competição.>>> Veja a tabela do Inglês <<<
O West Ham ocupa a quarta colocação da Premier League, e soma vinte pontos em dez partidas já disputadas. Com uma campanha bastante positiva, a equipe londrina pode assumir a vice-liderança com uma vitória neste domingo, ultrapassando o próprio Liverpool.
Uma vitória do Liverpool pode impactar na tabela. A equipe dos Reds, caso vença o West Ham neste domingo, chegará aos 25 pontos, um a menos que o Chelsea, líder. O confronto direto é extramente importante para este início de Premier League.FICHA TÉCNICAWEST HAM x LIVERPOOL - Premier League
Data e horário: 07/11/2021, às 13:30h (de Brasília)Local: London Stadium, em Londres (ING)Árbitro: Craig PawsonAssistentes: Lee Betts e Adam NunnOnde assistir: Star+
WEST HAM (Treinador: David Moyes)Fabianski; Johnson, Zouma, Ogbonna e Cresswell; Soucek, Rice, Bowen, Benrahma e Fornals; Antonio.
LIVERPOOL (Treinador: Jurgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk e Robertson; Fabinho, Henderson e Thiago; Salah, Mané e Jota.
Desfalques: Elliott, Keita, Milner e Firmino (lesionados).

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