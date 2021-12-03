West Ham x Chelsea: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Neste sábado, West Ham e Chelsea se enfrentam em partida válida pela 15ª rodada da Premier League. Os Hammers jogam em casa em busca de um resultado para permanecer dentro do G4 da tabela, enquanto os Blues querem mais uma vitória para continuar na liderança. O confronto, no Estádio Olímpico de Londres, está marcado para às 09h30.WEST HAMOs Hammers fazem um bom campeonato até aqui e ocupam a quarta colocação da tabela. A equipe vem de um empate em casa por 1 a 1 contra o Brighton na última rodada e busca um bom resultado contra o líder da Premier League, para se manter no G4.