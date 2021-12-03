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West Ham x Chelsea: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Os Hammers buscam se manter no G4 do campeonato, enquanto os Blues vão atrás de uma vitória para aumentar a vantagem na liderança
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 dez 2021 às 15:11

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 15:11

Neste sábado, West Ham e Chelsea se enfrentam em partida válida pela 15ª rodada da Premier League. Os Hammers jogam em casa em busca de um resultado para permanecer dentro do G4 da tabela, enquanto os Blues querem mais uma vitória para continuar na liderança. O confronto, no Estádio Olímpico de Londres, está marcado para às 09h30.WEST HAMOs Hammers fazem um bom campeonato até aqui e ocupam a quarta colocação da tabela. A equipe vem de um empate em casa por 1 a 1 contra o Brighton na última rodada e busca um bom resultado contra o líder da Premier League, para se manter no G4.
> Confira a tabela da Premier League
CHELSEAOs Blues chegam com moral e já somam 13 jogos de invencibilidade na temporada. Além disso, a equipe é líder do campeonato, com 33 pontos, e busca ampliar a vantagem para os concorrentes ao título da Premier League no confronto contra o West Ham fora de casa.FICHA TÉCNICA
West Ham x ChelseaPremier League - 15ª rodada
Data e horário: 04/12/2021, às 09h30Local: Estádio Olímpico de Londres, em Londres (ING)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
WEST HAM (Técnico: David Moyes)Fabianski; Johnson, Dawson, Zouma, Cresswell; Soucek, Rice; Bowen, Benrahma, Fornals; Antonio.
Desfalques: Ogbonna (lesionado)
CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Mendy; Christensen, Silva, Rudiger; Azpilicueta, Loftus-Cheek, Jorginho, Alonso; Mount, Lukaku, Havertz.
Desfalques: Kovacic e Chilwell.
Crédito: ChelseanavitóriasobreaJuventus,pelaChampionsLeague(Foto:AdrianDENNIS/AFP

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