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futebol

West Ham vence o Liverpool e aproxima-se da liderança da Premier League

Pelo placar de 3 a 2, West Ham ultrapassou o Liverpool, empatou com o Manchester City em pontos e se aproximou do topo da tabela...
LanceNet

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Publicado em 

07 nov 2021 às 15:32

Publicado em 07 de Novembro de 2021 às 15:32

Crédito: GLYN KIRK / AFP
O West Ham encostou na liderança da Premier League ao vencer o Liverpool neste domingo. Pelo placar de 3 a 2, a equipe londrina assumiu a terceira colocação da competição, ultrapassando os Reds, e agora está a apenas três pontos do líder, Chelsea.>>> Veja a tabela do Inglês <<<
GOL CONTRAO West Ham conseguiu abrir o placar do confronto deste domingo já aos quatro minutos de jogo. Em cobrança de escanteio, o que parecia ser um gol olímpico tornou-se um gol contra de Alisson, que saiu mal, desviou na bola e deixou entrar.
EMPATEPerto do fim do primeiro tempo, o Liverpool, que já havia buscado responder o ataque do West Ham, foi ao campo ofensivo para deixar tudo igual. Aos 41 minutos, os Reds foram eficazes após assistência de Salah para o gol de Alexander-Arnold.
NA FRENTENa segunda etapa, o West Ham mostrou a sua força ao atacar o Liverpool com força máxima, e ficou na frente do placar novamente. Aos 22 minutos, a equipe londrina conseguiu marcar com assistência de Jarrod Bowen para o gol de Pablo Fornals.
VITÓRIACom a vantagem, o West Ham seguiu no campo ofensivo, e ampliou a diferença aos 29 minutos com gol do zagueiro Zouma. O Liverpool ainda descontou aos 38 minutos com gol de Origi, mas não foi o suficiente para impedir a vitória do time mandante.
SEQUÊNCIAO West Ham enfrenta o Wolverhampton às 12h (de Brasília) do dia 20 de novembro. O Liverpool, por sua vez entra em campo às 14:30h (de Brasília) do dia 20 de novembro para enfrentar o Arsenal.

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