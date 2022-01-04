Weslley Patati testa negativo para Covid e vai reforçar o Santos na Copinha

O atacante Weslley Patati testou negativo para COVID-19 e está liberado para a próxima rodada da Copa São Paulo de Juniores, na quinta-feira, no confronto com o Rondoniense (RO), que participa pela primeira vez da competição. A partida tem início marcado para às 21h45 e mais uma vez contará com transmissão ao vivo do Sportv.Grande promessa da base santista, Patati seria titular na estreia contra o Operário, partida vencida pelo Peixe por 2 a 1, mas estava com suspeita de infecção do novo coronavírus, o que fez precisar ficar isolado aguardando o resultado do teste.