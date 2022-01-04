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Weslley Patati testa negativo para Covid e vai reforçar o Santos na Copinha

Garoto estava com sintomas de gripe e suspeita de Covid, mas teste deu negativo e ele vai ficar à disposição do técnico Elder Campos para o jogo desta quinta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2022 às 17:33

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 17:33

O atacante Weslley Patati testou negativo para COVID-19 e está liberado para a próxima rodada da Copa São Paulo de Juniores, na quinta-feira, no confronto com o Rondoniense (RO), que participa pela primeira vez da competição. A partida tem início marcado para às 21h45 e mais uma vez contará com transmissão ao vivo do Sportv.Grande promessa da base santista, Patati seria titular na estreia contra o Operário, partida vencida pelo Peixe por 2 a 1, mas estava com suspeita de infecção do novo coronavírus, o que fez precisar ficar isolado aguardando o resultado do teste.
O Santos venceu três edições da Copinha, em 1984, 2013 e 2014. Ao lado de Rwan Seco, Lucas Barbosa e Derick, Patati é uma das maiores apostas na categoria santista.Confira a tabela de jogos do Santos na Copinha:
03/01 – 21h45: Santos 2x1 Operário-PR – Arena Fonte Luminosa – SPORTV
06/01 – 21h45: Santos x Rondoniense-RO – Arena Fonte Luminosa – SPORTV
09/01 – 19h00: Santos x Ferroviária – Arena Fonte Luminosa – SPORTV
Crédito: OgarotoWeslleyPatativaireforçaroSantosnaCopinha(DivulgaçãoSite

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