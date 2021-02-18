Wesley treina sem restrições e Palmeiras inicia trabalhos visando clássico contra São Paulo

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras se reapresentou nesta quinta-feira (18), na Academia de Futebol, e iniciou os trabalhos visando o confronto contra o São Paulo. O Verdão, com apenas um dia para se preparar, recebeu um importante reforço para o confronto: o atacante Wesley está à disposição da comissão técnica.>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Alex Muralha no Paulistão: confira medalhões que disputarão estaduais por clubes menores

O jogador, que era um dos destaques da equipe alviverde, sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo em novembro, contra o Red Bull Bragantino. Já recuperado, o camisa 47 treinou sem restrições nesta tarde.

No treinamento, Abel Ferreira, que contava com os reservas do confronto contra o Coritiba e jovens do Sub-20, propôs atividades em campo reduzido e, na sequência, um treino específico de transição. Em transição física, Gabriel Veron também participou de parte das atividades.Os titulares da equipe na última partida fizeram trabalhos regenerativos na parte interna do centro de excelência. Além destes, Gabriel Menino – que sofreu uma entorse no tornozelo e iniciou tratamento no Núcleo de Saúde e Performance -, Zé Rafael e Emerson Santos também permaneceram nas instalações da Academia.