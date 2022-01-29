Wesley relata importância dos jogos do Palmeiras antes do Mundial: 'Tratamos como finais'

O Palmeiras empatou com o São Bernardo em 1 a 1, na tarde deste sábado, fora de casa, pela segunda rodada do Paulistão. Com reservas em campo, Abel poupou aqueles considerados titulares já pensando no Mundial de Clubes. Wesley, autor do gol de empate do Verdão na partida, admitiu que esses duelos do estadual estão servindo de preparação antes de embarcar para Abu Dhabi.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Em entrevista para a HBO Max, o atacante palmeirense falou como melhor em campo, prêmio oferecido pela transmissão do jogo. Para ele, cada um desses compromissos do Alviverde nas vésperas do Mundial tem sido tratados como finais. Tudo isso para o clube buscar aquilo que pode ser o bicampeonato.

- Esses jogos a gente tem tratado cada um como uma final, e como preparação para a gente poder chegar nesse primeiro desafio do ano que é o Mundial, para a gente chegar o mais preparado possível para sair de lá com o bicampeonato.Além da preparação, essas partidas acabam servindo para os jogadores que não tem tido tantas oportunidades poderem ganhar minutos e, quem sabe, um espaço maior no Mundial de Clubes, uma vez que a lista de inscritos ainda não foi definida e há muitas vagas abertas em disputa até o dia 6 de fevereiro.

- Como eu disse, a gente está tratando como se fosse um final e oportunidade para quem vem jogando menos ganhar minutos, como o professor disse, não tem equipe titular, todos vão ter oportunidade para poder jogar - disse Wesley.

Com o resultado, o Palmeiras foi a sete pontos no Grupo C do Paulistão e perdeu o 100% de aproveitamento. Na próxima terça-feira, o time de Abel Ferreira volta a campo para enfrentar o Água Santa, no Allianz Parque, pela terceira rodada do estadual. Será o último compromisso antes da viagem.