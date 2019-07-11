Wesley Martinelli será técnico interino do Vitória até o fim de julho

Wesley Martinelli como técnico interino do Vitória Crédito: Vitória/Divulgação

Acionado nos últimos tempos sempre que o Vitória demitia um técnico, Wesley Martinelli conta com um grande aproveitamento, tendo sido campeão da Copa Espírito Santo do ano passado e do Capixabão deste ano. De acordo com o presidente do clube, Ademar Rocha, o profissional segue prestigiado no Salvador Costa.

"Conversei com Wesley Martinelli hoje (quarta) e ele vai assumir o clube até o dia 31 de julho, que são os dois jogos com o Brasiliense pela Copa Verde. Temos três conselheiros viajando, inclusive o presidente do conselho (Antônio Perovano), que chega no final do mês. Só aí vamos nos reunir e definir essa questão de treinador. Mas o Martinelli toca a equipe até o dia 31 interinamente e está prestigiado."

Copas Verde e Espírito Santo

O Vitória agora volta as suas atenções para a disputa de duas competições no segundoº semestre: as Copas Verde e Espírito Santo, que começam em julho e agosto, respectivamente.

Na competição regional, o Alvianil estreia no dia 24 de julho, às 15h, quando encara o Brasiliense no jogo de ida da primeira fase. Existe a possibilidade da partida ser transferida para o dia 27, um sábado, nos mesmos local e horário.