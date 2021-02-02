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Wesley inicia transição física e Palmeiras faz último treino antes de viagem para o Catar

Atacante lesionou o joelho na vitória por 1 a 0 sobre o Bragantino, no dia 5 de novembro
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LanceNet

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Publicado em 

02 fev 2021 às 15:30

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 15:30

Crédito: Divulgação/Ag. Palmeiras
Às vésperas do jogo contra o Botafogo e da viagem para o Catar, que ocorrerão nesta terça-feira (02), o elenco do Palmeiras, incluindo aqueles que serão preservados do confronto contra o Alvinegro, treinou na Academia de Futebol. A novidade do dia foi a presença do atacante Wesley, que iniciou o período de transição física.
O ponta lesionou o joelho no dia 5 de novembro, na vitória por 1 a 0 contra o Red Bull Bragantino. Na sessão de treinamentos desta terça-feira (2), o atleta participou do aquecimento e da primeira atividade com bola.>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Crias da Academia: Veja a garotada do Palmeiras que pode atuar contra o Botafogo
Posteriormente, o jogador, acompanhado de outros mais desgastados, completaram com atividades físicas. O restante do elenco, junto de atletas do Sub-20, fez um treino técnico com dimensões reduzidas.
O Palmeiras joga contra o Botafogo nesta terça, às 16h (horário de Brasília). Após o confronto, a equipe viajará para Doha, capital do Catar, onde disputará o Mundial de Clubes.

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