Wesley inicia transição física e Palmeiras faz último treino antes de viagem para o Catar

Crédito: Divulgação/Ag. Palmeiras

Às vésperas do jogo contra o Botafogo e da viagem para o Catar, que ocorrerão nesta terça-feira (02), o elenco do Palmeiras, incluindo aqueles que serão preservados do confronto contra o Alvinegro, treinou na Academia de Futebol. A novidade do dia foi a presença do atacante Wesley, que iniciou o período de transição física.

O ponta lesionou o joelho no dia 5 de novembro, na vitória por 1 a 0 contra o Red Bull Bragantino. Na sessão de treinamentos desta terça-feira (2), o atleta participou do aquecimento e da primeira atividade com bola.>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Crias da Academia: Veja a garotada do Palmeiras que pode atuar contra o Botafogo

Posteriormente, o jogador, acompanhado de outros mais desgastados, completaram com atividades físicas. O restante do elenco, junto de atletas do Sub-20, fez um treino técnico com dimensões reduzidas.