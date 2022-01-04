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Wesley garante preparo e foco do Flamengo para a Copinha e destaca objetivo da equipe na competição

O técnico Fábio Matias, atual campeão da Copinha, também falou sobre a preparação do Flamengo e reiterou a necessidade de impor o estilo de jogo dentro de campo...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2022 às 19:02

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 19:02

Tudo pronto: já em Barueri, o Flamengo encerrou a preparação para enfrentar o Forte-ES nesta quarta-feira, às 21h45, pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Dessa forma, o lateral Wesley falou sobre o preparo do grupo para a Copinha e revelou o objetivo do Rubro-Negro na competição.> Com possível saída de volante, saiba como fica a posição do Flamengo no ano- Nossa equipe está bastante preparada e focada na competição. É um grupo jovem, mas que vem ganhando muito entrosamento desde o início da nossa preparação, e também muita confiança após os amistosos que realizamos. Temos o objetivo de irmos muito longe nessa Copinha, e vamos em busca disso - destacou Wesley, ao site oficial do Flamengo.
Quem também falou foi o técnico Fábio Matias. Ele disse que a preparação do Flamengo para a Copinha foi "muito positiva" e reiterou a necessidade de impor, a cada compromisso, o estilo de jogo da equipe. Além disso, o comandante também afirmou que já pretende fazer "uma estreia muito forte" na competição.
- Trouxemos para a Copinha um grupo talentoso, porém muito jovem, composto basicamente por atletas que estão no primeiro e segundo ano na categoria. Nossa preparação foi muito positiva e bem feita, e chegamos aqui com o objetivo de conseguirmos a cada jogo impor o nosso estilo de jogar futebol, buscando o gol a cada momento, que é algo que faz parte do DNA Rubro-negro - disse o técnico.
- Esse é um campeonato que possui características muito específicas, mas que conhecemos muito bem. É importante crescer a cada jogo dentro da competição, e ganhar cada vez mais confiança. Vamos em busca disso, e nossa vontade é já fazermos uma estreia muito forte - completou.
Após estrear contra a equipe capixaba, o Flamengo volta a campo no dia 08, quando enfrenta o Floresta (CE), às 19h. Os Garotos do Ninho fecham sua participação na fase de grupos no dia 11, quando duelam contra o Oeste, às 21h45. Todos os jogos serão disputados na Arena Barueri, e terão transmissão ao vivo do SporTV.
Crédito: WesleyesteveemcamponoúltimojogodoFlamengoem2021(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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