Wesley, do Palmeiras, cita inspiração para marcar golaço: 'Aprendi vendo vídeo do Messi'

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Depois de atuações aquém nos últimos meses, Wesley foi um dos destaques na vitória do Palmeiras diante da Chapecoense, em duelo válido pela 2ª rodada do Brasileirão. A Cria da Academia abriu o marcador logo aos sete minutos e, ainda no final da primeira etapa, deixou o zagueiro Laércio no chão para anotar o terceiro do Verdão.Em entrevista concedida na saída do gramado, o atacante comparou o lance do segundo gol dele com aquele marcado por Lionel Messi, do Barcelona. Em plena semifinal de Liga dos Campeões 2014/15, o craque argentino não tomou conhecimento de Boateng, zagueiro do Bayern de Munique.

- Sobre o gol, aprendi vendo vídeo do Messi… Os companheiros até brincaram - comentou.Recuperado de uma lesão no tornozelo esquerdo, sofrida contra a Inter de Limeira, pelo Campeonato Paulista, o camisa 11 também falou a respeito da estratégia traçada por Abel Ferreira para envolver a Chapecoense.

-E o primeiro tempo foi a proposta que o professor colocou. Ser agressivo desde o primeiro minuto. É a proposta do campeonato para não perder pontos dentro de casa - completou.