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Wesley, do Palmeiras, cita inspiração para marcar golaço: 'Aprendi vendo vídeo do Messi'

Autor de dois gols na vitória sobre a Chape, atacante voltou a marcar depois de quase um mês sem ir à rede...
LanceNet

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Publicado em 

06 jun 2021 às 20:28

Publicado em 06 de Junho de 2021 às 20:28

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Depois de atuações aquém nos últimos meses, Wesley foi um dos destaques na vitória do Palmeiras diante da Chapecoense, em duelo válido pela 2ª rodada do Brasileirão. A Cria da Academia abriu o marcador logo aos sete minutos e, ainda no final da primeira etapa, deixou o zagueiro Laércio no chão para anotar o terceiro do Verdão.Em entrevista concedida na saída do gramado, o atacante comparou o lance do segundo gol dele com aquele marcado por Lionel Messi, do Barcelona. Em plena semifinal de Liga dos Campeões 2014/15, o craque argentino não tomou conhecimento de Boateng, zagueiro do Bayern de Munique.
- Sobre o gol, aprendi vendo vídeo do Messi… Os companheiros até brincaram - comentou.Recuperado de uma lesão no tornozelo esquerdo, sofrida contra a Inter de Limeira, pelo Campeonato Paulista, o camisa 11 também falou a respeito da estratégia traçada por Abel Ferreira para envolver a Chapecoense.
-E o primeiro tempo foi a proposta que o professor colocou. Ser agressivo desde o primeiro minuto. É a proposta do campeonato para não perder pontos dentro de casa - completou.
Com o resultado, o Verdão assume provisoriamente a sétima colocação na tabela do Brasileirão e, antes de enfrentar o Corinthians, terá o confronto de volta da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque. Como venceu por 1 a 0, o Alviverde tem a vantagem do empate.

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