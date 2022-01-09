Wesley, do Flamengo, doa chuteira a jogador do Floresta: 'Sempre que puder ajudar os outros, vou ajudar'

Depois de Matheus França, foi a vez de Wesley doar um par de chuteiras para um jogador do time adversário. A ação ocorreu na noite deste sábado, após a vitória sobre o Floresta por 4 a 0 - e a consequente garantia de vaga na segunda fase da Copinha. Em entrevista à Fla TV, o lateral-direito do Flamengo explicou a boa ação e lembrou do que a mãe sempre lhe diz.> Veja imagens da chegada de Paulo Sousa, novo técnico do Flamengo, no Rio - A minha mãe sempre me disse: o que tu não precisa, se conseguir ajudar os outros, ajuda. Sempre que eu puder ajudar os outros, eu vou ajudar. Wesley também falou sobre a classificação do Flamengo para a segunda fase da Copinha após a goleada sobre o Floresta. O lateral-direito destacou que o jogo foi difícil, mas exaltou o foco da equipe para sair com a vaga antecipada.