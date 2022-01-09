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Wesley, do Flamengo, doa chuteira a jogador do Floresta: 'Sempre que puder ajudar os outros, vou ajudar'

O lateral-direito do Flamengo também lembrou que a mãe sempre lhe diz para, quando puder, ajudar o próximo...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2022 às 22:12

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 22:12

Depois de Matheus França, foi a vez de Wesley doar um par de chuteiras para um jogador do time adversário. A ação ocorreu na noite deste sábado, após a vitória sobre o Floresta por 4 a 0 - e a consequente garantia de vaga na segunda fase da Copinha. Em entrevista à Fla TV, o lateral-direito do Flamengo explicou a boa ação e lembrou do que a mãe sempre lhe diz.> Veja imagens da chegada de Paulo Sousa, novo técnico do Flamengo, no Rio - A minha mãe sempre me disse: o que tu não precisa, se conseguir ajudar os outros, ajuda. Sempre que eu puder ajudar os outros, eu vou ajudar. Wesley também falou sobre a classificação do Flamengo para a segunda fase da Copinha após a goleada sobre o Floresta. O lateral-direito destacou que o jogo foi difícil, mas exaltou o foco da equipe para sair com a vaga antecipada.
- Classificação merecida, o grupo está muito focado na competição. Acho que foi um jogo difícil, mas nosso time trabalhou bem a bola e saímos com a vitória.
Já classificados para a fase mata-mata, Flamengo e Oeste se enfrentam no mesmo local e data, às 21h45, para definir o líder do Grupo 29. Ambas as partidas são válidas pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Crédito: WesleydoachuteiraparajogadordoFloresta(Foto:Reprodução/FlaTV

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