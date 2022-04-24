Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Wesley comemora marca de 100 jogos pelo Palmeiras com vitória no Dérbi: 'Dia especial'
futebol

Wesley comemora marca de 100 jogos pelo Palmeiras com vitória no Dérbi: 'Dia especial'

Cria da Academia, o camisa 11 ressaltou os títulos já conquistados pelo Verdão, a identificação com o clube e a ocasião especial vivida na Arena Barueri...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 abr 2022 às 14:49

Publicado em 24 de Abril de 2022 às 14:49

O atacante Wesley entrou em campo na segunda etapa do Dérbi e se tornou o 14º atleta do atual elenco do Palmeiras a atingir a marca de 100 partidas disputadas pelo clube. Com 25 jogadores no plantel profissional atualmente, mais da metade ostenta essa marca. Os outros 13 são Weverton, Gustavo Gómez, Luan, Marcos Rocha, Mayke, Danilo, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa, Raphael Veiga, Zé Rafael, Deyverson, Dudu e Rony.GALERIA> Veja os clubes do Brasileirão que mais se reforçaram desde janeiro
TABELA> Veja classificação e simulador da Libertadores-2022 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Cria da Academia, o camisa 11 ressaltou os títulos já conquistados, a identificação com o clube e o dia especial vivido na Arena Barueri em entrevista para a TV oficial do Verdão nesta manhã, durante a reapresentação do grupo.
- O dia de ontem (sábado) foi bem especial. Completei 100 jogos com a camisa do Palmeiras, comemoramos o aniversário da minha esposa e ainda uma vitória maravilhosa em cima do nosso maior rival - disse antes de completar.
- Estou muito feliz. Como a gente sabe, jogar no Palmeiras é difícil. Com uma camisa pesada como essa, disputar 100 jogos e ainda conquistando títulos é uma marca para comemorar e acreditar ainda mais no trabalho para alcançar quem sabe 150, 200 ou 300 jogos e conquistar mais títulos. Vamos continuar trabalhando, sonhando para conquistar mais e mais - completou.
Com a primeira vitória no Brasileiro, o Verdão foi a cinco pontos e subiu para a quinta colocação. Na Libertadores, o atual bicampeão consecutivo tem 100% de aproveitamento na primeira fase e lidera o Grupo A com seis pontos. O time volta a treinar nesta segunda-feira, às 9h, e viaja em seguida para o Equador.
- O objetivo na Libertadores é terminar com a melhor campanha da primeira fase e ter a vantagem de disputar jogos na nossa casa. Sabemos que a força da nossa casa ganha jogos, então pode ser muito importante. Vamos trabalhar e chegar bem para fazer um jogo difícil como vai ser no Equador, conquistar os três pontos e manter os 100% de aproveitamento - concluiu Wesley.
Crédito: Wesleycompletou100jogospeloPalmeirasaoentrarnosegundotempodoDérbi(Foto:CesarGreco/Palmeiras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026
Veículo autopropelido que foi impedido de usar a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte (para uso somente de Opinião da Gazeta)
Ciclovias da Grande Vitória: sem comunicação e fiscalização não vai haver organização
Editais e Avisos - 17/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados