Wesley comemora marca de 100 jogos pelo Palmeiras com vitória no Dérbi: 'Dia especial'

O atacante Wesley entrou em campo na segunda etapa do Dérbi e se tornou o 14º atleta do atual elenco do Palmeiras a atingir a marca de 100 partidas disputadas pelo clube. Com 25 jogadores no plantel profissional atualmente, mais da metade ostenta essa marca. Os outros 13 são Weverton, Gustavo Gómez, Luan, Marcos Rocha, Mayke, Danilo, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa, Raphael Veiga, Zé Rafael, Deyverson, Dudu e Rony.GALERIA> Veja os clubes do Brasileirão que mais se reforçaram desde janeiro

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Cria da Academia, o camisa 11 ressaltou os títulos já conquistados, a identificação com o clube e o dia especial vivido na Arena Barueri em entrevista para a TV oficial do Verdão nesta manhã, durante a reapresentação do grupo.

- O dia de ontem (sábado) foi bem especial. Completei 100 jogos com a camisa do Palmeiras, comemoramos o aniversário da minha esposa e ainda uma vitória maravilhosa em cima do nosso maior rival - disse antes de completar.

- Estou muito feliz. Como a gente sabe, jogar no Palmeiras é difícil. Com uma camisa pesada como essa, disputar 100 jogos e ainda conquistando títulos é uma marca para comemorar e acreditar ainda mais no trabalho para alcançar quem sabe 150, 200 ou 300 jogos e conquistar mais títulos. Vamos continuar trabalhando, sonhando para conquistar mais e mais - completou.

Com a primeira vitória no Brasileiro, o Verdão foi a cinco pontos e subiu para a quinta colocação. Na Libertadores, o atual bicampeão consecutivo tem 100% de aproveitamento na primeira fase e lidera o Grupo A com seis pontos. O time volta a treinar nesta segunda-feira, às 9h, e viaja em seguida para o Equador.

- O objetivo na Libertadores é terminar com a melhor campanha da primeira fase e ter a vantagem de disputar jogos na nossa casa. Sabemos que a força da nossa casa ganha jogos, então pode ser muito importante. Vamos trabalhar e chegar bem para fazer um jogo difícil como vai ser no Equador, conquistar os três pontos e manter os 100% de aproveitamento - concluiu Wesley.