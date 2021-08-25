Wesley Carvalho deixa o comando do Palmeiras Sub-20

O Palmeiras comunicou na noite desta terça-feira (24) a saída do técnico Wesley Carvalho do comando da equipe Sub-20. Em publicação no site oficial do Verdão, o clube agradeceu ao treinador pelos serviços prestados ao longo dos anos e desejou sucesso no decorrer de sua carreira.Após decisão em comum acordo, segundo o clube, o treinador deixa a equipe após quatro temporadas. No seu lugar, o auxiliar Gilmey Aymberê assume interinamente o comando técnico da categoria até que um novo comandante seja anunciado. Gilmey já dirigia o Alviverde no Campeonato Paulista e foi campeão em 2020 do estadual.No Verdão desde 2017, o treinador tem diversas conquistas à frente do Sub-20 no período, como o Campeonato Brasileiro (2018), Copa do Brasil (2019), Campeonato Paulista (2017, 2018 e 2019), Copa RS (2018), além de outros títulos internacionais, como o bicampeonato (2018-2019) do Torneio de Terborg, na Holanda.