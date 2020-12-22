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Werton, joia e artilheiro da base, assina primeiro contrato profissional com o Flamengo

Werton foi artilheiro do Brasileiro e da Copa do Brasil sub-17 pelo Flamengo...
LanceNet

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Publicado em 

22 dez 2020 às 15:23

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 15:23

Crédito: Divulgação
O atacante Werton, de 17 anos, assinou nesta terça-feira o seu primeiro contrato profissional com o Flamengo, clube pelo qual marcou 11 gols em 15 partidas nesta temporada. O vínculo da joia rubro-negra é válido até o fim de 2023 e a multa rescisória é de 50 milhões de euros, o equivalente a R$ 313 milhões e 255 mil de acordo com a cotação das moedas hoje, 22 de dezembro.
- É uma sensação indescritível. Obrigado a todos os meus familiares principalmente meus pais, só nós sabemos oque passamos durante esses 8 anos para chegar nesse momento, realização não só do meu sonho mas sim, do nosso sonho. É uma grande conquista, estou muito feliz em dar novo passo. Obrigado Flamengo, nossa história só acabou de começar! - publicou o atleta.Werton é natural de Benjamin Constant, no Amazonas, e se mudou para Manaus aos seis anos de idade. Para chegar à capital e principal centro financeiro da região, viajou seis dias de barco. A sua chegada ao Flamengo se deu aos nove anos de idade, e o atacante tem se destacado desde então.
- O Werton é um jogador que está no Flamengo desde pequeno, tem muito potencial, projeção imensurável. Ele tem muito a desenvolver e já vem realizando muita coisa. Jogador que faz gol. Acreditamos que ele vai chegar no profissional do Flamengo e vai dar muita alegria para a torcida. Esse contrato é apenas o reconhecimento do potencial que ele tem, é o futuro do Flamengo. Um prêmio por tudo que ele fez este ano e na vida. Momento importante para ele a família por tudo que batalharam até aqui. - afirmou o agente Marcel Giannecchini, da Talent In Motion (TINMO), que cuida da carreira do atleta.

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