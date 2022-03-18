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futebol

Werneck: 'Mbappé deve mesmo sair do PSG'

Colunista do LANCE! José Inácio Werneck aponta os rumos do craque francês Mbappé, do PSG. Real Madrid deseja sua chegada
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LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2022 às 17:11

Publicado em 18 de Março de 2022 às 17:11

Amigos, a vocês que costumavam me acompanhar como blogueiro, informo que inicio uma nova fase em LANCE! Fui promovido a colunista (ou ao menos suponho que promoção seja a palavra correta). Enquanto aprendo a lidar com as ferramentas de minha nova função, ocupo-me hoje apenas de uma breve nota sobre o futuro de Kylian Mbappé, talvez hoje o jogador mais em evidência no futebol mundial.Há cerca de um mês, ele dizia aos jornais que “ainda não tinha decidido” que rumo tomar quando seu contrato com o Paris Saint-Germain chegar ao fim, em junho deste ano. Hoje eu direi que sua permanência na capital francesa se tornou impossível e seu destino será o Real Madrid. Lá Mbappé terá realizado um sonho de garoto, como comprovam os “postes” que tinha nas paredes de seu quarto: juntar-se ao time do Real Madrid.Uma parte de seu sonho não acontecerá. Esta parte era Cristiano Ronaldo, que ele via como ídolo, mas que está hoje no Manchester United, da Inglaterra - e, diga-se, em fase de declínio físico e técnico. Mas Mbappé terá a companhia de Karim Benzema, seu companheiro na Seleção Francesa, campeã do mundo. Vídeos e fotos tiradas quando recentemente o PSG e Real Madrid se enfrentaram pela Champions League mostram nos acenos, sorrisos e abraços trocados entre Mbappé (apesar da eliminação de seu time) e Benzema uma quase cumplicidade, como se dissessem, um ao outro: “em breve estaremos juntos”. Eu acrescento: juntos não apenas na Seleção Francesa, que em novembro defenderá seu título de campeã do mundo. Mas juntos no Real Madrid. O sonho que Mbappé verá afinal realizado, apesar dos noticiados 2,28 milhões de dólares por mês que o Paris Saint-Germain está disposto a pagar para obter sua permanência. Por hoje é isto, amigos. Deverei estar aqui neste canto possivelmente duas vezes por semana, mas confirmarei em breve.
Crédito: CampeãodaCopadoMundoem2018comaFrança,MbappédevedeixaroPSG(Foto:FRANCKFIFE/AFP

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