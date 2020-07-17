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futebol

Werley volta a ser relacionado; confira o provável Vasco deste sábado

Zagueiro vinha de lesão na panturrilha, mas já treina sem problemas. Grupo segue desfalcado, mas Ramon Menezes deverá escalar, de início, a mesma base de quarta-feira...
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Publicado em 

17 jul 2020 às 19:27

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 19:27

Crédito: (Rafael Ribeiro / Vasco
Após a vitória sobre o Porto Velho-RO, na última quarta-feira, o Vasco terá novo jogo-treino em São Januário. Neste sábado, o adversário será o Macaé, e o grupo de jogadores relacionados para a atividade terá, novamente, a presença do zagueiro Werley.
O defensor esteve afastado por uma lesão na panturrilha esquerda. Por isso nem foi relacionado para as duas partidas do Cruz-Maltino sob as ordens de Ramon Menezes. No período, Ricardo Graça se firmou como zagueiro pela direita da defesa, mesmo sendo canhoto.
Por outro lado, o zagueiro Miranda, o lateral-esquerdo Alexandre e o volante Bruno Gomes seguem fora. Destes, o primeiro é quem está mais distante do retorno aos jogos. Todos por problemas físicos.
Fredy Guarín segue na Colômbia, devido a problemas pessoais; Breno e Ramon estão sendo avaliados com grande cautela diante do tempo de recuperação após graves problemas físicos. Eles não jogam desde 2018.
O Macaé foi o primeiro adversário de Ramon Menezes como técnico do Vasco. E o time que volta a campo neste sábado deverá ser praticamente o mesmo: Fernando Miguel, Yago Pikachu, Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique; Raul (Fellipe Bastos) e Andrey; Vinícius, Benítez e Talles Magno; Cano.

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