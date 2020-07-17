Werley volta a ser relacionado; confira o provável Vasco deste sábado

Crédito: (Rafael Ribeiro / Vasco

Após a vitória sobre o Porto Velho-RO, na última quarta-feira, o Vasco terá novo jogo-treino em São Januário. Neste sábado, o adversário será o Macaé, e o grupo de jogadores relacionados para a atividade terá, novamente, a presença do zagueiro Werley.

O defensor esteve afastado por uma lesão na panturrilha esquerda. Por isso nem foi relacionado para as duas partidas do Cruz-Maltino sob as ordens de Ramon Menezes. No período, Ricardo Graça se firmou como zagueiro pela direita da defesa, mesmo sendo canhoto.

Por outro lado, o zagueiro Miranda, o lateral-esquerdo Alexandre e o volante Bruno Gomes seguem fora. Destes, o primeiro é quem está mais distante do retorno aos jogos. Todos por problemas físicos.

Fredy Guarín segue na Colômbia, devido a problemas pessoais; Breno e Ramon estão sendo avaliados com grande cautela diante do tempo de recuperação após graves problemas físicos. Eles não jogam desde 2018.