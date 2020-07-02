Wendel, ex-Flu, marca em vitória do Sporting no Campeonato Português

O Sporting venceu o Gil Vicente pela 29ª rodada no Campeonato Português nesta quarta-feira. Em jogo realizado no Estádio José Alvalade, os Leões triunfaram por 2 a 1, e o brasileiro Wendel, ex-Fluminense, foi quem abriu o placar.
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O primeiro tempo não foi tão emocionante e teve poucas chances para ambos os lados. Em uma das poucas oportunidades, o time da casa conseguiu aproveitar e abriu o placar com o volante brasileiro Wendel. Após jogada de Gonzalo Plata pela direita, a zaga do Gil Vicente tentou cortar, mas o ex-jogador do Fluminense aproveitou o rebote e bateu de primeira da entrada da área para fazer o 1 a 0.
O segundo gol foi marcado por Gonzalo Plata, que aproveitou um erro grotesco de Claude Gonçalves. O lateral-direito do Gil Vicente tentou virar a bola para a esquerda, mas errou e a bola sobrou dentro da área para Plata. O camisa 20 dominou e bateu na saída do goleiro para ampliar. Nos acréscimos, Rúben Ribeiro, de pênalti, descontou para os visitantes.
BELENENSES E TONDELA EMPATAMNo outro jogo do dia, o Belenenses recebeu o Tondela e as equipes empataram em 1 a 1. Em jogo realizado no Estádio do Restelo, o empate foi ruim para ambos, que lutam contra o rebaixamento e continuam perto da zona da degola. Ronan abriu o placar para os visitantes e Mateo Cassierra empatou.