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Wendel, ex-Flu, marca em vitória do Sporting no Campeonato Português

Clube de Lisboa vence por 2 a 1 e se aproxima de vaga na Liga Europa na próxima temporada. Ex-jogador do Fluminense marca o primeiro gol do jogo...
LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2020 às 22:55

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 22:55

Crédito: MARIO CRUZ / AFP
O Sporting venceu o Gil Vicente pela 29ª rodada no Campeonato Português nesta quarta-feira. Em jogo realizado no Estádio José Alvalade, os Leões triunfaram por 2 a 1, e o brasileiro Wendel, ex-Fluminense, foi quem abriu o placar.
+ VEJA A TABELA DA LIGA PORTUGUESA
O primeiro tempo não foi tão emocionante e teve poucas chances para ambos os lados. Em uma das poucas oportunidades, o time da casa conseguiu aproveitar e abriu o placar com o volante brasileiro Wendel. Após jogada de Gonzalo Plata pela direita, a zaga do Gil Vicente tentou cortar, mas o ex-jogador do Fluminense aproveitou o rebote e bateu de primeira da entrada da área para fazer o 1 a 0.
O segundo gol foi marcado por Gonzalo Plata, que aproveitou um erro grotesco de Claude Gonçalves. O lateral-direito do Gil Vicente tentou virar a bola para a esquerda, mas errou e a bola sobrou dentro da área para Plata. O camisa 20 dominou e bateu na saída do goleiro para ampliar. Nos acréscimos, Rúben Ribeiro, de pênalti, descontou para os visitantes.
BELENENSES E TONDELA EMPATAMNo outro jogo do dia, o Belenenses recebeu o Tondela e as equipes empataram em 1 a 1. Em jogo realizado no Estádio do Restelo, o empate foi ruim para ambos, que lutam contra o rebaixamento e continuam perto da zona da degola. Ronan abriu o placar para os visitantes e Mateo Cassierra empatou.

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