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futebol

Wellington sobre Abel Braga: 'É muito técnico. Um gerente de pessoas'

Volante tricolor comemorou o título e homenageou o técnico nas redes sociais...
LanceNet

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Publicado em 

06 mar 2022 às 15:00

Publicado em 06 de Março de 2022 às 15:00

Após o título da Taça Guanabara, os jogadores do Fluminense comemoraram bastante e fizeram algumas postagens nas redes sociais. Um deles foi o volante Wellington, que decidiu homenagear o técnico Abel Braga e exaltar a relação com o Fluminense.Em texto publicado em seu perfil no Instagram, Wellington destacou a relação do técnico com todo o elenco e o seu carinho pelo comandante e destacou também a relação com o clube.
+Veja os gols da vitória do Fluminense contra o Resende, pela Taça Guanabara
Confira o texto que Wellington postou em seu Instagram, após a vitória:
- O meu agradecimento especial vai para esse cara aí. Abelão é razão. Mas também é coração. Um homem transparente que sabe gerir um grupo como poucos. Seja lá quantas e quais personalidades diferentes estiverem embutidas neste grupo, Abelão mata no peito e sai jogando. Um cara que moveu um mundo e me botou pra jogar. Assim como fez com outros atletas. Ele não é só paizão. É MUITO TÉCNICO! É UM GERENTE DE PESSOAS!
Desde que cheguei no Fluminense procurei me aprofundar nas histórias sobre o clube. Nas que já tinha lido e nas que me contaram. Em todas elas, uma me deixou intrigado. Nelson Rodrigues. O grande profeta tricolor. Um gênio. Tricolor de alma. Assim como Abel. Numa das grandes frases de Nelson sobre o Fluminense, faz muito sentido agora. Eu vou, antes de tudo, ressaltar que respeito demais todas as torcidas. Deixo isso claro.
A frase "Os outros tem mais torcida, o Fluminense tem mais gente" me parece bem clara. O Fluminense tem Abel Braga. Obrigado, Abelão! Por tudo! Você merece o mundo! Seguiremos por mais! Juntos!
Crédito: Foto:Divulgação/Wellington/Instagram

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