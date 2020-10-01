Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Wellington Silva tem lesão constatada e está fora do clássico contra o Botafogo no domingo
futebol

Wellington Silva tem lesão constatada e está fora do clássico contra o Botafogo no domingo

Atacante, que vinha sendo titular da equipe, foi substituído ainda no primeiro tempo da goleada sobre o Coritiba após sentir a coxa esquerda e desfalca o Tricolor no clássico Vovô...
LanceNet

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 07:00

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Durante a partida contra o Coritiba, na última segunda, o atacante Wellington Silva, que fazia um bom jogo, sentiu a coxa esquerda e foi substituído ainda no primeiro tempo. Após exames, foi constatada uma lesão e o atacante ficará de fora do clássico contra o Botafogo, no próximo domingo, às 11h, no Nilton Santos.
Desde a saída de Evanílson para o Porto, o atacante vinha sendo titular da equipe com frequência. No duelo com o São Paulo, ele marcou um gol no Morumbi e na goleada sobre o Coxa, deu a assistência para o primeiro gol do time, no chute de fora da área do uruguaio Michel Araújo. O substituto deve ser o peruano Fernando Pacheco, que entrou no lugar do jogador na segunda.
Com isso, Odair Hellmann ganhou mais um problema para o duelo com o rival. Além do atacante, o técnico não poderá contar com Caio Paulista, que fraturou a mão direita e mais dez atletas que testaram positivo para Covid-19: Ganso, Luiz Henrique, Marcos Paulo, Luccas Claro, André, Miguel, Calegari, Martinelli, Luan Freitas e Nascimento.
A tendência é que Wellington Silva desfalque o Fluminense nas próximas semanas. Com a lesão constatada nesta quarta, ele já iniciou o tratamento no Centro de treinamento Carlos Castilho. Por outro lado, Odair poderá contar com Yuri e Digão no jogo de domingo. Ambos já estão recuperados de lesão.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados