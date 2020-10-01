Wellington Silva tem lesão constatada e está fora do clássico contra o Botafogo no domingo

Durante a partida contra o Coritiba, na última segunda, o atacante Wellington Silva, que fazia um bom jogo, sentiu a coxa esquerda e foi substituído ainda no primeiro tempo. Após exames, foi constatada uma lesão e o atacante ficará de fora do clássico contra o Botafogo, no próximo domingo, às 11h, no Nilton Santos.
Desde a saída de Evanílson para o Porto, o atacante vinha sendo titular da equipe com frequência. No duelo com o São Paulo, ele marcou um gol no Morumbi e na goleada sobre o Coxa, deu a assistência para o primeiro gol do time, no chute de fora da área do uruguaio Michel Araújo. O substituto deve ser o peruano Fernando Pacheco, que entrou no lugar do jogador na segunda.
Com isso, Odair Hellmann ganhou mais um problema para o duelo com o rival. Além do atacante, o técnico não poderá contar com Caio Paulista, que fraturou a mão direita e mais dez atletas que testaram positivo para Covid-19: Ganso, Luiz Henrique, Marcos Paulo, Luccas Claro, André, Miguel, Calegari, Martinelli, Luan Freitas e Nascimento.
A tendência é que Wellington Silva desfalque o Fluminense nas próximas semanas. Com a lesão constatada nesta quarta, ele já iniciou o tratamento no Centro de treinamento Carlos Castilho. Por outro lado, Odair poderá contar com Yuri e Digão no jogo de domingo. Ambos já estão recuperados de lesão.