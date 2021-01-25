Wellington Silva chora em campo e desabafa: 'Esse gol é de felicidade, por poder dar a vitória ao Fluminense'

Crédito: Atacante desconversou sobre possível saída para o futebol japonês (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O atacante Wellington Silva não mediu palavras após marcar, de pênalti, o gol que definiu a vitória por 2 a 0 do Fluminense sobre o Botafogo neste domingo, em jogo válido pela trigésima-segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Na saída do gramado, o camisa 11, aos prantos, justificou suas lágrimas.

- Não venho tendo boas atuações, admito isso. Fui criticado. Outro dia saiu a notícia que recebi proposta, muita gente em rede social falando para eu ir... Esse gol é de felicidade. Agradecer a Deus, à minha esposa que está sempre ao meu lado. No jogo passado perdi um gol que poderia dar a vitória ao Fluminense. Vou dar a vida ao clube, agradecer aos jogadores, ao presidente cada dia que estiver aqui - afirmou, ao Premiere.

O jogador falou sobre a proposta que recebeu para atuar no Gamba Osaka (JAP).

- Ah, eles estão conversando. Prefiro manter o foco aqui. Se sair, será com tristeza, mas vou me dedicar até o último dia. Muitos disseram que o Fluminense ia brigar para não cair. A gente está superando - enalteceu.