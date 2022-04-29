Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Wellington exalta Abel Braga após saída do Fluminense: 'Administrador de pessoas acima do normal'
futebol

Wellington exalta Abel Braga após saída do Fluminense: 'Administrador de pessoas acima do normal'

Volante publicou um texto expressando gratidão ao treinador, que entregou o cargo na última quinta-feira (28)...

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 15:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 abr 2022 às 15:21
A despedida de Abel Braga do elenco do Fluminense após entregar o cargo na última quinta-feira (28) contou com momentos de emoção. E esse carinho foi demonstrado também nas redes sociais. O volante Wellington foi mais um que publicou uma mensagem exaltando o veterano e demonstrando gratidão após a passagem de pouco mais de quatro meses.- Quem não gosta de você, Abel? Difícil encontrar alguém que siga isso. Queria registrar minha admiração por você e por tudo que representa. As pessoas não sabem, mas jogador de futebol não gosta de tapinhas nas costas. De elogios vazios. Jogador de futebol gosta de olho no olho. De integridade. Papo reto. Por isso, volto a repetir: quem não gosta de você? Até adversários gostam de ti. Queria expressar toda minha gratidão por ter vivido esse período contigo. Você é um vencedor. Administrador de pessoas acima do normal. Te desejo sucesso caminhada, Abelão! Você merece ser feliz, pai - escreveu o jogador.
Veja a tabela da Série A do Brasileirão
Wellington era reserva sob o comando de Abel, mas foi defendido em diversas oportunidades pelo treinador. Ele, inclusive, melhorou de rendimento nos últimos meses, mesmo com as críticas da torcida. Em 2022, o jogador tem oito jogos, sendo seis como titular.
Crédito: WellingtoneAbelBragaapósotítulodoFluminensenaTaçaGuanabara(Foto:Reprodução

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES terá 2 grandes festivais de música caipira. Um deles com Renato Teixeira
Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
O mundo não está ficando mais violento, você é que está com mais aversão ao risco
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados