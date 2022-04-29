Wellington exalta Abel Braga após saída do Fluminense: 'Administrador de pessoas acima do normal'

A despedida de Abel Braga do elenco do Fluminense após entregar o cargo na última quinta-feira (28) contou com momentos de emoção. E esse carinho foi demonstrado também nas redes sociais. O volante Wellington foi mais um que publicou uma mensagem exaltando o veterano e demonstrando gratidão após a passagem de pouco mais de quatro meses.- Quem não gosta de você, Abel? Difícil encontrar alguém que siga isso. Queria registrar minha admiração por você e por tudo que representa. As pessoas não sabem, mas jogador de futebol não gosta de tapinhas nas costas. De elogios vazios. Jogador de futebol gosta de olho no olho. De integridade. Papo reto. Por isso, volto a repetir: quem não gosta de você? Até adversários gostam de ti. Queria expressar toda minha gratidão por ter vivido esse período contigo. Você é um vencedor. Administrador de pessoas acima do normal. Te desejo sucesso caminhada, Abelão! Você merece ser feliz, pai - escreveu o jogador.